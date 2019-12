Regenbogenfahne angezündet: 16 Jahre Haft

Kevin Wong / flickr) Die Geschworenen befanden den Angeklagten unter anderem wegen Brandstiftung und Hassverbrechen für schuldig (Bild:

Heute, 12:05h,

Weil er eine Regenbogenfahne von einer Kirchenfassade abgerissen und verbrannt hat, ist ein Mann im US-Bundesstaat Iowa zu über 16 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht habe die Tat als Hassverbrechen gewertet, berichteten örtliche Medien am Donnerstag (Ortszeit).



Der 30-Jährige hatte die Pride-Flagge im Juni von der Fassade einer Kirche in der Stadt Ames entfernt und danach vor einem Strip-Lokal in Brand gesteckt, wie die Zeitung "The Des Moines Register" schrieb. Adolfo M. hatte den Berichten zufolge gesagt, er habe das Banner angezündet, weil er Homosexualität ablehne und er Gott eine Ehre erweisen wolle. In dem Prozess habe er aber seine Unschuld beteuert.

Brandstiftung und Hassverbrechen

Die Geschworenen befanden ihn im November dann unter anderem wegen Brandstiftung und Hassverbrechen für schuldig. Das nun verkündete Strafmaß beträgt 16 Jahre und einen Monat Haft. Staatsanwältin Jessica Reynolds sagte, der Tatbestand des Hassverbrechens sei hinzugefügt worden, weil sich die Tat gegen die sexuelle Orientierung von Menschen gerichtet habe. Die Strafe sei zudem höher ausgefallen, weil der 30-Jährige ein Gewohnheitstäter sei.



Die queere Pastorin Eileen Gebbie hatte die Flagge über dem Eingang der evangelischen Ames United Church of Christ angebracht. Sie begrüßte den Schuldspruch. Es habe sich um ein "von Bigotterie und Hass getriebenes Verbrechen" gehandelt. (cw/dpa)