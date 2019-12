"Star Wars": Lesbischer Kuss im Nahen Osten zensiert

Heute, 14:26h,



"Star Wars" läuft derzeit auch in den deutschen Kinos – und zwar inklusive des Kusses

In Kinos des Nahen Ostens werden gleichgeschlechtliche Küsse offenbar nicht einmal für wenige Sekunden in einem Science-Fiction-Märchen geduldet: Wie das Branchenmagazin "Hollywood Reporter" meldet, hätten mehrere Kinogänger aus Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) davon berichtet, dass ein kurzer lesbischer Kuss aus dem gerade gestarteten Film "Stars Wars: Der Aufstieg Skywalkers" herausgeschnitten wurde.



"Angesichts dessen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate im Bezug auf Filmzensur und dem Status Dubais als regionales Zentrum der Unterhaltungsindustrie zum größten Teil toleranter als ihre Nachbarn sind, kann man davon ausgehen, dass dieser Schnitt in der ganzen Region kopiert wird", heißt es im "Hollywood Reporter". In den meisten Ländern Vorderasiens sehen die Zensoren in der Regel Gewalt nicht als Problem an, nutzen aber die Schnittschere oft bei Schimpfwörtern, sexuellen Darstellungen, Drogen und religiösen Themen.



"Historischer" Space-Kuss

Der Kuss zwischen zwei weibliche Nebenfiguren bei einer Feier der Widerstandsbewegung im neunten Teil der "Skywalker-Saga" wurde von vielen Fans als historisch bezeichnet, obwohl er nur wenige Sekunden im Bild zu sehen war. Denn bislang hatte es in den "Star Wars"-Filmen noch nie eine ausdrückliche Darstellung gleichgeschlechtlicher Zuneigung gegeben (queer.de berichtete). "Star Wars"-Regisseur J.J. Abrams hatte im Vorfeld der Premiere selbst erklärt, dass es für die queere Community wichtig sei, in Kinoproduktionen repräsentiert zu werden.



Immerhin: In der Volksrepublik China, die immer wieder schwule und lesbische Inhalte zensiert, wurde die Szene ungeschnitten in den Kinos gezeigt. Noch vor wenigen Monaten zeigte China die – von vielen Kritikern als weichgespült kritisierte – Freddie-Mercury-Biografie "Bohemian Rhapsody" nur ohne schwule Küsse (queer.de berichtete). Filme wie "Brokeback Mountain" oder "Call Me By Your Name" schafften es erst gar nicht in die chinesischen Kinos. (dk)