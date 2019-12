WM 2022: Katar fordert Rücksicht auf homophobe Kultur

Heute, 10:34h,

Der Cheforganisator der Fußball-WM 2022 in Katar, Hassan Al Thawadi, hat Besucher dazu aufgefordert, auf die Kultur des islamischen Landes Rücksicht zu nehmen. Katar sei wie große Teile der Welt konservativ, erklärte er am Samstag auf die Frage, ob homosexuelle Paare ihre Zuneigung auf den Straßen zeigen könnten. "Es gehört nicht zu unserer Kultur, öffentlich Zuneigung zu zeigen, unabhängig von der sexuellen Orientierung", sagte er am Rande der Club-WM in der Hauptstadt Doha. "Und wir bitten die Menschen, das zu respektieren."



Er hoffe, dass die WM helfe, falsche Vorstellungen und Stereotype über Katar zu verändern, so wie es auch bei der WM 2018 in Russland der Fall gewesen sei. Zu oft werde sich auf das Negative fokussiert, sagte Al Thawadi. Nach Ansicht des Cheforganisators habe sich auch die Lage Tausender ausländischer Arbeiter in dem Emirat verbessert.

Schwere Menschenrechtsverletzungen in Katar

Katar, eines der reichsten Länder der Welt, steht international immer wieder wegen der Ausbeutung ausländischer Arbeiter am Pranger. Kritisiert werden unter anderem zu geringe Löhne und schlechte Unterkünfte sowie das so genannte Kafala-System, das die Arbeiter an einen einheimischen Sponsor bindet. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf Katar im September vor, trotz Reformversprechen eine "Spielwiese" für "skrupellose" Arbeitgeber von Migranten zu bleiben. So müssten Hunderte ausländische Arbeiter seit Monaten auf ihre Löhne warten, ohne vom Staat Hilfe zu bekommen.



Mit Katar wird zudem erstmals seit 1966 wieder ein Land Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft, das Homosexualität grundsätzlich unter Strafe stellt. Auf die gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern wie Frauen steht im Emirat bis zu fünf Jahre Haft. Es gibt bekannte Fälle, in denen auch Nicht-Bürger Katars unter das Strafgesetz gestellt wurden. So erhielt 1996 ein US-Bürger eine sechsmonatige Haftstrafe und 90 Peitschenschläge. Verboten sind auch geschlechtsanpassende Operationen bei trans Menschen.



Mehrere LGBTI-Organisationen rufen deshalb seit der Vergabe im Jahr 2010 zu einem Boykott der WM 2022 in Katar auf (queer.de berichtete). Im gleichen Jahr sorgte der damalige FIFA-Chef Sepp Blatter für Aufregung, als er bei einer Pressekonferenz homosexuellen Fußballfans empfahl, bei einer Teilnahme in Katar auf Sex zu verzichten (queer.de berichtete). Später entschuldigte sich der Schweizer für diese Äußerung (queer.de berichtete). (cw/dpa)