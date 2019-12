Weil sie sich küssten: Junge Lesben in Tram verprügelt

Heute, 13:34h,

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei Frauen im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen beleidigt und körperlich angegriffen. Dies meldete die Polizei der Hauptstadt am Sonntag.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielten sich die beiden jungen Lesben gegen 3.45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Hohenschönhausener Straße/Weißenseer Weg auf und küssten sich. Ein Unbekannter, der in Begleitung zweier weiterer Männer war, soll das Paar daraufhin zunächst homophob beleidigt haben.

In der Straßenbahn zu Boden gestoßen

Die 18- und 19-jährigen Frauen stiegen dann in eine Straßenbahn der Linie M6 in Fahrtrichtung Riesaer Straße ein. Die drei Männer stiegen ebenfalls ein und der, der auch beleidigt haben soll, soll die 19-Jährige dann zunächst zu Boden gestoßen und ihr, als sie am Boden lag, mehrmals ins Gesicht getreten haben. Anschließend soll er dann auch die Jüngere mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. An der Haltestelle Konrad-Wolf-Straße/Altenhofer Straße stieg der Unbekannte mit seinen zwei Begleitern aus, und alle entfernten sich in Richtung Landsberger Allee.



Die beiden Frauen wurden bei dem Angriff verletzt und wollten sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die weiteren Ermittlungen zu den bisher Unbekannten dauern an. Nähere Angaben zu den Angreifern wurden im Polizeibericht nicht gemacht. Nicht erwähnt wurde auch, ob sich andere Fahrgäste während des Angriffs in der Straßenbahn aufhielten.



In Berlin werden anders als in vielen anderen deutschen Städten mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw)