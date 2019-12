Bibelbund pocht auf Homo-"Heilung"

Heute, 12:03h,

Der evangelikale Bibelbund ruft zum Widerstand gegen das von der Bundesregierung geplante Verbot von Pseudotherapien gegen Homosexualität auf. "Nun ist es leider soweit, dass sexuell verunsicherten Jugendlichen gesetzlich jede bibelzentrierte Orientierungshilfe entzogen wird", schrieb der Bibelbund-Vorsitzende Michael Kotsch in einem am Montag veröffentlichten Gastkommentar auf kath.net.



Wer homosexuelle oder trans Menschen mit einer "Konversionstherapie" umzupolen versucht, muss künftig mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr rechnen. Das Bundeskabinett stimmte in der vergangenen Woche einem Gesetzentwurf (PDF) von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu, der das Anbieten, Bewerben oder Vermitteln solcher Behandlungen unter Strafe stellt. "Wo sie durchgeführt werden, entsteht oft schweres körperliches und seelisches Leid", erklärte Spahn. In Kraft treten soll das Gesetz voraussichtlich Mitte kommenden Jahres (queer.de berichtete).

Bibelbund beklagt "Diskriminierung evangelikaler Christen"

"Wer wagt, einem Veränderung suchenden homo- oder transsexuell empfindenden Menschen seelsorgerlich zu begleiten, gilt in Deutschland künftig als Straftäter", empörte sich der Bibelbund-Vorsitzende in seinem Kommentar. "Diese im höchsten Maße intolerante Gesetzgebung muss wohl als Anfang einer staatlich initiierten Diskriminierung evangelikaler Christen gewertet werden. Das ist nach Wunsch linksorientierter Aktivisten allerdings erst der Anfang, Christen auch in anderen Fragen eine säkulare Ethik aufzuzwingen."



Evangelikalen Gemeinden und Mitarbeitern freier christlicher Werke werde künftig "kaum etwas anderes übrig bleiben, als jeden Hilfesuchenden mit dem Hinweis auf das staatliche Verbot von Konversionstherapien abzuweisen", bedauerte Kotsch – und warnte: "Christliche Gemeinden müssen unbedingt darauf vorbereitet sein, dass Gender-Aktivisten als vermeintlich Hilfesuchende vorsprechen werden, nur um einen Vorwand dafür zu haben, Gläubige vor Gericht zu zerren und christliche Werke verbieten zu lassen."



Kein Aufruf zum Gesetzesbruch



Dennoch will die fundamentalistische Gruppierung das Verbot offensichtlich befolgen. "Natürlich fordert der Bibelbund nicht auf, gültige Gesetze zu brechen, auch wenn er sie als diskriminierend betrachtet", schrieb Kotsch. "Allerdings sollten Christen Ungerechtigkeit weiterhin auch öffentlich benennen."



Der Bibelbund polemisiert mit Verweis auf die Bibel seit Jahren immer wieder gegen Homosexualität. "Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Homosexualität keine Schöpfungsvariante, sondern eine Verirrung des Menschen ist", heißt es etwa auf der Website des Vereins. Er kritisiert auch gerne, dass LGBTI in TV und Kinofilmen inzwischen sichtbar sind, oder stilisiert sich zum Opfer einer angeblichen Diffamierung durch "hasserfüllte" Personen, die den christlichen Glauben schwächen wollten. (cw)