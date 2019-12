Welche Kanarische Insel ist die beste für LGBTI-Urlauber?

Heute, 11:25h, noch kein Kommentar

Gesellige Tapas-Abende, entspannte Siestas und rauschende Fiestas: Für spanische Lebensfreude und Sonne pur sind die Kanaren seit jeher bekannt. In der LGBTI-Community werden die Kanarischen Inseln allerdings besonders geschätzt: Städte wie Maspalomas, Las Palmas de Gran Canaria und Puerto de La Cruz galten bereits in den Siebzigerjahren als besonders offen und tolerant. Seitdem avancierten sie durch Mundpropaganda schnell zu Top-Destinationen der Szene. Neben entsprechend freundlichen Stränden bieten die Kanarischen Inseln vor allem ein speziell auf die schwule Community ausgerichtetes Angebot an Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten. Nachfolgend stellen wir die drei Hotspots der Szene vor.



Maspalomas, Gran Canaria



Allein in Maspalomas stammt fast ein Viertel der Tourismuseinnahmen aus der LGBTI-Community. Die Stadt ist vor allem wegen ihres Nachtlebens beliebt: Neben Sonne und Strand gibt es eine große Auswahl an gayfriendly Locations, Events und Themenpartys. Im Shopping-Center "Yumbo" in Maspalomas liegt das Zentrum der schwulen Szene. Mit seiner kosmopolitischen Ausrichtung konzeptualisierte die Mall als eine der ersten weltweit ein tolerantes Einkaufserlebnis. Hier lässt es sich tagsüber entspannt shoppen und in der Nacht verwandelt sich das "Yumbo" in eine beliebte Partyarea mit Bars, Clubs, Saunen und Shows.



Tagsüber lohnt sich ein Ausflug zum beliebtesten Szenestrand, dem so genannten "Kiosk 7". Eine kleine Strandbar mit gehisster Regenbogenfahne ist der Namensgeber für den Abschnitt zwischen der Playa del Inglés und dem Strand von Maspalomas. Inmitten der sandigen Dünen thront sie vor dem azurblauen Wasser und versorgt die Gäste mit Getränken und Snacks.



Musik sorgt bereits zur Mittagszeit für eine lockere Stimmung. Der Strand ist die Anlaufstelle, um gemeinsam in der Sonne zu liegen und im Meer zu baden. Strandbesucher können Liegestühle und Sonnenschirme mieten, denn Kleidung ist hier optional. Die Dünen rund um "Kiosk 7" bieten zudem eine einzigartige, sonnenverwöhnte Outdoor-Cruising-Area mit Blick auf das Meer.

Playa de las Américas, Teneriffa

Ruhe statt Partyurlaub: Zwar gibt es an der Playa de las Américas im Süden von Teneriffa Feierstätten speziell für Schwule und Lesben ― der Fokus der LGBTI-freundlichen Region liegt jedoch auf geruhsamen Strandtagen, spannenden Ausflügen in das Landesinnere und gehobenen Hotels. Jedes Jahr im Dezember ist jedoch ganz Teneriffa auf den Beinen, denn dann findet wieder das jährliche Santa Cruz de Tenerife Pride Festival statt. Die bunte Veranstaltung ist offen für alle Besucher, steht aber ganz im Zeichen der LGBTI-Community. Sie unterhält mit Strandpartys, Life-DJs, Drag-Shows, Ausstellungen und Tanzdarbietungen und ist ein jährliches Highlight auf der Insel.



Show beim Pride-Festival in Santa Cruz de Tenerife (Bild: hellocanaryislands)

Für Abwechslung im Nachtleben im Süden von Teneriffa sorgt die Rooftop-Bar der "Playaflor Apartments" unweit der Shoppingmall "Las Veronicas". Atmosphärische Musik treibt die Stimmung der trendigen Location regelmäßig zum Höhepunkt. Häufig besucht ist auch die etwas weiter entfernte Terrassenbar "Red Queen" (in der Avenida de Austria) mit einem ruhigeren Umfeld und stilvollen Drinks. Lohnenswert ist der Besuch der Mixed-Gender-Bar "Punto" auf dem Top-Floor des Einkaufzentrums "Atlántico" mit einem tollen Ausblick über die Stadt und den weiten Atlantik.



Fuerteventura, La Gomera, La Palma, El Hierro und Lanzarote



Eine Oase ist der Küstenort Corralejo im Norden von Fuerteventura, welcher insbesondere bekannt für seinen gayfriendly Strand "Kilometer 22" ist. Optisch ist der Strandabschnitt ein wahrer Hingucker: Kilometer über Kilometer erstreckt sich hier feiner weißer Sand, durchzogen von mächtigen Vulkanfelsen, und hebt sich von dem indigoblauen Meerwasser abhebt.



Romantischer Spaziergang am Strand (Bild: hellocanaryislands)

Wie der Süden Teneriffas zieht auch Corralejos Nachtleben mit Terrassen-Bars und Discos ein bunt gemischtes Publikum an. Ausnahme ist die ehemalige Disco "Spectrum Retro", die heute unter dem Namen "Reflex Retro" bekannt ist. Sie ist eine wahre Institution in der LGBTI-Community, denn Partys sind hier vor allem eines: exklusiv. Mit grooviger Musik, lustigen Themenpartys und farbenfrohen Events richtet sich die Diskothek an sämtliche Zielgruppen und ist die ideale Adresse für einen unvergesslichen Abend.



Wer hingegen lieber Ruhe und Stille sucht, wird auf den kleineren Inseln La Gomera, La Palma und El Hierrro fündig. Zwar gibt es hier keine Diskotheken, dafür bieten die Inseln fantastische Landschaftsabschnitte, romantische Sternenhimmel und kleine Küstendörfer mit gemütlichem Flair. (cw)

Queere Highlights auf den Kanarischen Inseln



Februar: Karneval, Las Palmas de Gran Canaria, 07.02.2020 – 01.03.2020

Februar: Drag Queen Show, Las Palmas de Gran Canaria

März: Bären-Karneval, Las Palmas de Gran Canaria, 20.03.2020 – 29.03.2020

Mai: Maspalomas Gay Pride, 07.05.2020 – 12.05.2020

Juni: Las Palmas de Gran Canaria Pride, Anfang Juni

Juni: Santa Cruz de Tenerife Pride, Anfang Juni

August: Mister & Miss Maspalomas, 16.05.2020

August: Dunas Festival Maspalomas, (Datum steht noch aus)

Oktober: Freedom Homosexuell Festival, Maspalomas, (Datum steht noch aus)

Oktober: Maspalomas Fetischwoche, 02.10.2020 – 11.10.2020

Oktober: Girls & Friends Weekend Party, Maspalomas, (Datum steht noch aus)

November: Winterpride, Maspalomas, (Datum steht noch aus)

Dezember: Rainbow Festival (Datum steht noch aus)