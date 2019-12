Trans-Aktivistin in Toronto ermordet

Julie Berman wurde 51 Jahre alt (Bild: Pride Toronto)

Ein Mord an einer Trans-Aktivistin erschüttert Kanada. Nach einem Notruf wurde die 51-jährige Julie Berman am vergangenen Sonntag von Polizeibeamten mit schweren Kopfverletzungen in einem Apartment in Toronto aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie für tot erklärt wurde. Als mutmaßlicher Täter wurde der 29-jährige Bewohner des Apartments festgenommen. Das Motiv ist noch unklar.

Berman, die als Friseurin arbeitete, engagierte sich seit über drei Jahrzehnten in der Trans-Organisation "The 519". Am Transgender Day of Remembrance hielt sie vor zwei Jahren eine vielbeachtete Rede über die Zunahme transfeindlicher Gewalt und den Mord an einer ihrer Freundinnen. "Es ist wirklich herzzerreißend. Genau das, worüber sie damals lautstark warnte, ist ihr nun selbst passiert", sagte Davina Hader, eine Freundin des Opfers und Mitglied von "The 519", gegenüber dem Lokalblatt "The Globe and Mail".



Laut der Zeitung kamen in den letzten Jahren in Toronto drei trans Frauen durch mutmaßlich transfeindliche Gewalt ums Leben. Weltweit wurden 2019 über 330 Mordfälle an trans Menschen registriert. (cw)