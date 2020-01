19-jähriges Missbrauchsopfer tötet Priester mit Kruzifix

Heute, 12:56h,

Ein 19-Jähriger steht in Frankreich im Verdacht, einen 91-jährigen Priester umgebracht zu haben. Der Geistliche Roger Matassoli soll laut Medienberichten sowohl den mutmaßlichen Mörder Alexandre V. als auch dessen Vater sexuell missbraucht haben.



Die Leiche Matassolis war bereits am 4. November in seinem Haus in der 3.000 Einwohner zählenden Gemeinde Agnetz im nordfranzösischen Département Oise entdeckt worden. Er war laut der Gerichtsmedizin erstickt, berichteten französische Medien vor wenigen Tagen. Ihm war ein Kruzifix in die Kehle gerammt worden, außerdem hatte sein ganzer Körper Spuren von Gewaltanwendung aufgezeigt. Unter anderem war ihm auf Kopf und Bauch geschlagen worden.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Täter Folter, Mord, Widerstand bei der Festnahme und Diebstahl vor. Der Teenager, der als Haushälter beim Priester gearbeitet hatte, war zunächst nach der Tat wegen Fahrens ohne Führerschein im Wagen des Verstorbenen festgenommen worden. Er erklärte, er könne sich an die Tat nicht erinnern. Nach einem Selbstmordversuch wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen.

Priester "hat eine ganze Familie kaputt gemacht"

"Dieser Mann hat eine ganze Familie kaputt gemacht", erklärte der Vater des mutmaßlichen Täters gegenüber der Tageszeitung "Le Parisien". Ferner behauptete er, dass sich sein eigener Vater – also Alexandres Großvater – umgebracht habe, nachdem er von den Misshandlungen seines Sohnes erfahren hatte.



Priester Matassoli soll zwischen 1960 und 2000 Dutzende Jungs missbraucht haben – rechtliche Konsequenzen hatte es deswegen keine gegeben, da die Kirche offenbar ihre schützende Hand über ihren Mitarbeiter gehalten hatte. Der Geistliche war nach Bekanntwerden von Vorwürfen 1967 erstmals versetzt worden. 2009 soll er wegen des Missbrauchs von der Kirche seines Amtes enthoben worden sein, die ihn aber weitere zehn Jahre auf ihrer Gehaltsliste beließ.



Die laxe Haltung der katholischen Kirche bei Kindesmissbrauch wird in Frankreich immer wieder scharf kritisiert – insbesondere auch deshalb, weil die Kirche mit einvernehmlichen gleichgeschlechtlichen Beziehungen weit größere Probleme zu haben scheint. So erklärte etwa der Erzbischof von Avignon Mitte 2018, dass es keine homosexuelle Identität gebe und Homo-Partnerschaften nichts weiter als "Freundschaften" seien (queer.de berichtete).



Erst vor knapp einem Jahr wurde der französische Kardinal Philippe Barbarin von einem Gericht in Lyon zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er Kindesmissbrauch durch einen Priester vertuscht hatte (queer.de berichtete). (dk)