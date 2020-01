Lübeck verordnet den "Gender:Doppelpunkt"

Heute, 14:28h,

Ein Leitfaden der Lübecker Stadtverwaltung über geschlechtsneutrale Sprache (PDF) empört Deutschpurist:innen. Der Verein Deutsche Sprache (VDS) bot am Freitag Lübecker Stadtbediensteten Prozesskostenhilfe an, falls sie die neue Verordnung der Heimatstadt von Literaturnobelpreisträger Thomas Mann (1875-1955) nicht beachten und dadurch Nachteile erleiden sollten. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sprach von einer "vollkommen überzogenen Reaktion".



Der Leitfaden soll mit Jahresbeginn geschlechtsneutrale Sprache in allen städtischen Publikationen sowie dem Schriftverkehr gewährleisten. Eine neue Rolle bekommt dabei der Doppelpunkt: Aus Mitarbeitern werden "Mitarbeiter:innen", aus Schülern "Schüler:innen". Auch die männlichen Mitbürger sind ab sofort "Lübecker:innen". Die Umsetzung der Verordnung soll in Lübeck sukzessive erfolgen, nicht alle Formulare, Flyer und sonstige Drucksachen können gleichzeitig angepasst werden.

Hätte sich Thomas Mann für Lübeck geschämt?

"Thomas Mann hätte sich für seine Heimatstadt geschämt", sagte der VDS-Vorsitzende Walter Krämer am Freitag. "Die Stadt Lübeck setzt sich über amtliche Regeln der deutschen Rechtschreibung hinweg und macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt." Der Doppelpunkt sei ein Satzzeichen – und damit nichts, was man aktiv sprechen könne. Er hindere, wie auch das Gendersternchen oder das Binnen-I, den Lesefluss und stifte mehr Verwirrung, als dass er Klarheit schaffe. "Der Dienstherr missbraucht hier in eklatanter Weise sein Weisungsrecht", kritisierte Krämer. Die geltende Rechtschreibung sehe entsprechende Monstrositäten aus gutem Grund nicht vor.



"Wer dieses grässliche Deutsch als Rechtfertigung für seine Arbeit zur besseren Gleichstellung von Mann und Frau nutzt, hat nicht verstanden, wo es gesellschaftlich bei diesem Problem wirklich hapert", sagte Krämer. Dass selbst gewachsene und anerkannte Floskeln wie "Mannschaft", "Mutter-Kind-Parkplatz" und "Not am Mann" ausgemerzt werden sollen, komme einem Ausverkauf der deutschen Sprache gleich.



Da der verbindliche Leitfaden gegen geltendes Recht verstoße und gesellschaftlich gesehen unnötige Gräben zwischen den Geschlechtern schaffe, biete der VDS Prozesskostenhilfe an. Ein Prozess gegen die Stadt Zürich in der Schweiz laufe bereits.

Alle Geschlechter sollen sich angesprochen fühlen

Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sprach von einer "vollkommen überzogenen Reaktion". Und sie greife zu kurz, wenn der Leitfaden auf den Gender-Doppelpunkt reduziert werde. Bei der Stadt "werden für eine diskriminierungsfreie Ansprache geschlechtsunabhängige Formulierungen genutzt – zum Beispiel 'Lehrkraft für…' – mit der Zielsetzung, das Thema einer diskriminierungsfreien Sprache aktiv ins Bewusstsein aller Beteiligten zu holen", sagte Lindenau der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist der Schwerpunkt der Richtlinie."



Deshalb werde künftig in der Verwaltung so formuliert, dass sich alle Geschlechter angesprochen fühlten – zum Beispiel "Beschäftigte", "Studierende" oder "Teilnehmende". Nur wenn eine umfassende Formulierung nicht möglich sei, werde der Gender-Doppelpunkt verwendet.



"Der Doppelpunkt zwischen der maskulinen und femininen Endung soll in der Schriftsprache als Darstellungsmittel aller sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten dienen", teilte Lübeck zu dem Leitfaden mit. Ziel sei es, den Geschlechterdualismus aufzuheben. "Spätestens seit dem Urteil des Bundesgerichtshofs, das das Recht auf Anerkennung eines dritten Geschlechts bestätigt und zu neuen gesetzlichen Änderungen führte, besteht auch für die Verwaltung der Hansestadt Lübeck Handlungsbedarf", betonte Lindenau. Lübeck als tolerante und offene Stadt müsse diskriminierungsfrei kommunizieren.



Verweiger:innen drohen keine Konsequenzen



"Die Stellenausschreibungen der Stadt werden schon länger so gehandhabt – und es gibt positive Rückmeldungen, da der Doppelpunkt gut verständlich ist und nicht den Lesefluss stört", erklärte Lübecks Gleichstellungsbeauftragte Elke Sasse.



Eine Prozesskostenhilfe haben Stadt-Beschäftigte, die sich nicht an die neue Verordnung halten, laut Lindemann nicht nötig, "da wir bei der Hansestadt Lübeck kooperativ und partnerschaftlich Regeln umsetzen". Der Bürgermeister versicherte: "Niemand hat mit personalrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, weil er einen Doppelpunkt nicht verwendet."



Allerdings wolle Lübeck konsequent den Gender-Stern und Binnen-I oder trennende Striche unterbinden. Aktuell werde alles durcheinander verwendet. "Da sind wir mit dem VDS einer Meinung: Ein Durcheinander behindert den Lesefluss", sagte Lindenau. (cw/dpa)