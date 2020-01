Berlin: Homophober Übergriff auf 26-Jährigen in der U-Bahn

pingnews.com / flickr) Am helllichten Tag kam es in der U-Bahn zu einem homophoben Zwischenfall (Bild:

Gestern, 16:56h,

In einer U-Bahn im Berliner Orsteil Kreuzberg ist am Dienstagmittag ein Mann homophob bepöbelt und anschließend geschlagen worden. Das teilte die Polizei am späten Nachmittag mit.



Ersten Ermittlungen zufolge soll der 26-Jährige gegen 12 Uhr bei der Fahrt der U-Bahn der Linie U1 zwischen den Bahnhöfen Möckernbrücke und Gleisdreieck zunächst von einem 30-jährigen mit homosexuellenfeindlichen Sprüchen beleidigt worden sein. Anschließend soll der Tatverdächtige auch noch mit der Faust in das Gesicht des Mannes geschlagen haben.



Der mutmaßliche Schläger wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und wieder auf freien Fuß gesetzt. Nähere Angaben zur Identität des Verdächtigen machte die Polizei nicht.



Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dies ist bei Fällen von vermuteter Hasskriminalität in der Bundeshauptstadt üblich.

Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in Polizeimeldungen publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Erst kurz vor Weihnachten gab es Berichte über einen Übergriff auf zwei Lesben in der Tram im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen – die beiden Frauen hatten sich geküsst (queer.de berichtete). Eine Woche zuvor war ein schwules Ehepaar in Neukölln überfallen worden (queer.de berichtete).



Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Berlin haben eigene Ansprechpartner für LGBTI.



Vergangenen Herbst hatte die Bundesregierung in der Antwort auf einen Kleine Anfrage der Linksfraktion bekanntgegeben, dass die Zahl der bundesweit gemeldeten queerfeindlichen Straftaten binnen eines Jahres um 46 Prozent angestiegen sei (queer.de berichtete). (pm/dk)