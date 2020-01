Pornodarsteller soll seinen neunjährigen Bruder sexuell missbraucht haben

Trent Olsen wird – sollte sich der Verdacht erhärten – wohl die nächsten Jahre hinter Gittern verbringen (Bild: 8TeenBoy)

Der 19-jährige Pornostar Trent Olsen ist am Dienstag­vor­mittag in Las Vegas fest­ge­nommen worden, weil er Sex mit seinem neun­jährigen Bruder gehabt und den Missbrauch gefilmt haben soll. Das berichtet die gewöhnlich gut informierte Porno-Nachrichtenseite Str8UpGayPorn. Zudem veröffentlichte die Seite ein Gerichtsprotokoll – darin steht unter dem Punkt "Anklage": "Herstellung, Werbung für und Verteilung von Material, das Pornografie mit einem Minderjährigen zeigt." Olsens bürgerlicher Name wird in dem Dokument – für Gerichtsunterlagen in den USA unüblich – geschwärzt. Grund ist Opferschutz, da dieser mit dem mutmaßlichen Täter verwandt ist und den selben Nachnamen hat. Der Pornodarsteller befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.



Olsens Boyfriend Daniel Hausser, der ebenfalls Pornodarsteller ist, filmte die Verhaftung. Zu sehen ist, wie Polizisten Olsen in einer Wohnung Handschellen anlegen und ihn abführen.



Hausser erklärte gegenüber Str8UpGayPorn, dass er in der Nacht von Montag auf Dienstag Kinderpornografie auf Olsens Handy entdeckt habe. Darin werde unter anderem gezeigt, wie Olsen Oral-Sex mit seinem zehn Jahre jüngeren Bruder gehabt habe. Die Videos soll er an einen Mann mit dem Usernamen "Cold" verkauft haben, mit dem er über den Instant-Messaging-Dienst Snapchat Kontakt gehabt habe. Die Behörden versuchten nun, diesen Mann zu finden und ihn ebenfalls anzuklagen.



Auf Twitter schrieb Hausser, dass er völlig fertig sei

Hausser behauptete auch, dass er ein Geständnis von Olsen gegenüber den Beamten belauscht habe, wonach dieser zugab, dass er bereits seit zwei Jahren Sex mit seinem kleinen Bruder gehabt habe. Zudem bestätigte Hausser, dass er die mehrere Monate andauernde Beziehung mit Olsen beendet habe.



Olsen hatte insbesondere für das Label "8teen Boys" vor der Kamera gestanden, das besonders jung aussehende Models ab 18 Jahren unter Vertrag nimmt. Außerdem arbeitete er für das Label "Blacks On Boys", das Sex zwischen schwarzen Männern und weißen Twinks zeigt.



Pornofans zeigten sich auf "Str8UpGayPorn" in Kommentaren geschockt über die Entwicklung. "Vielleicht sollte 8TeenBoys diesen Fetisch mit 'gerade so legalen' Jungs überdenken", schrieb ein Leser, ergänzte aber sofort: "Wem mache ich etwas vor? Das werden die natürlich nicht tun." Ein Leser namens Edward beklagte, dass viele schwule Pornofans Inzest-Videos glorifizieren würden. (cw)