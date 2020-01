Aidshilfe Hessen sucht Assistenz in der Geschäftsstelle

Heute, 16:27h, noch kein Kommentar

Die Aidshilfe Hessen e. V. ist der Verband der neun regionalen Aidshilfen in Hessen. Sie bietet ihren Mitgliedsorganisationen Unterstützung bei der Qualitätssicherung und Fortbildungen und vertritt sie gegenüber Politik, Zivilgesellschaft und Medien in Hessen.



Die Aidshilfe Hessen setzt sich ein für die gesellschaftliche Akzeptanz von HIV-positiven Menschen und der Angehörigen der Hauptbetroffenengruppen (Männer*, die Sex mit Männern* haben; Menschen, die Drogen gebrauchen; Migrant*innen). Sie trägt den fachlichen Austausch der hessischen Aidshilfen in mehreren thematischen Arbeitsgemeinschaften. Mit ihrer Kampagne "Hessen ist geil!", dem Selbsthilfenetzwerk "Pro+ Hessen" und einem Beratungsnetzwerk für geflüchtete LSBTTIQ*, dem "Rainbow Refugee Support", koordiniert sie gemeinsame Projekte der hessischen Aidshilfen.



Vorbehaltlich der Zustimmung öffentlicher Zuwendungsgeber suchen wir zum 01.04.2020 eine engagierte und kompetente



Assistenz in der Geschäftsstelle

Schwerpunkte: Verwaltungstätigkeiten, Projektassistenz, Assistenz des GF

(in Teilzeit: 75 % der regelmäßigen Arbeitszeit)



vorerst befristet bis zum 31.12.2020, eine Entfristung wird angestrebt.



Ihre Aufgaben u. a.:



Verwaltung und Office-Management:

• vorbereitende Buchhaltung und Lohnbuchhaltung; sachliche und rechnerische Rechnungsprüfung, Prüfung von Reisekostenabrechnungen, Durchführung von Zahlungsläufen, Verwaltung des Bankkontos.

• allgemeine Korrespondenz, Posteingang und -ausgang, Verteilung und Beantwortung von Anfragen, Telefondienste.

• Abwicklung von Geldauflagen-Vorgängen.

• Betreuung von Institutionen wie Sparkasse, Finanzamt, Registergericht, Versicherungen, Verbänden.

• Beschaffung, Einholen von Angeboten und praktische Durchführung von Auftragsvergaben.

• Bewirtschaftung der Geschäftsstelle, Sorge um Ausstattung mit Arbeitsmitteln, Inventar, Archiv.

• Lenkung externer Dienstleister*innen (z. B. IT).

• Mithilfe bei der Erstellung von Verwendungsnachweisen, bei der Kontrolle von Mittelabrufen und der Mittelbewirtschaftung, z. B. durch Erstellung kleinerer Analysen und von Übersichten.

• Führung der Personalakten.



Assistenz der Geschäftsführung und im Verband:

• Betreuung von Spender*innen; Fundraisingaktivitäten.

• Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit, redaktionelle Tätigkeiten, Social Media.

• Aufbau einer Adressdatenbank und von Verteilern und ihre Pflege.

• Mithilfe bei der Veranstaltungsorganisation.

• Verantwortlichkeit für die Befolgung datenschutzrechtlicher Vorgaben.

• Unterstützung bei der Umsetzung von Förderbedingungen.

• Gremienassistenz: Organisation von Sitzungen, Protokollführung.



Assistenz für die Projekte des Verbandes:

• Verwaltungsaufgaben in den Projekten "Hessen ist geil!" und "Pro+".

• "Rainbow Refugee Support": Kontrolle von Mittelabrufen, Dokumentation des Projektverlaufes, Koordination und Assistenz der Mitarbeitenden.



Unser Angebot:



Wir bieten ein vielseitiges Arbeitsfeld mit Sinn, die Mitarbeit in einem sehr kollegial arbeitenden, engagierten kleinen Team in der Geschäftsstelle im Frankfurter Nordend, direkte Anbindung an die Geschäftsführung, Teilnahme an der Supervision, bei Bedarf Fortbildungen, flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub. Gehalt in Anlehnung an TV H EG 7.



Unsere Wünsche an Bewerber*innen:



• kaufmännische Qualifikation und Berufserfahrung, bevorzugt im "Sozialen Bereich".

• Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Belastbarkeit.

• Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau, gute Englischkenntnisse, Kenntnisse der gängigen Office-Software.

• Von Vorteil: Führerschein/Fahrerlaubnis, Kenntnisse in Adobe-Creative-Cloud-Programmen, in der Arbeit mit Content-Management-Systemen und Social Media und mit Buchhaltungssoftware.

• Bedingung ist der akzeptierende und wertschätzende Umgang mit Menschen, die mit HIV leben oder zu den Hauptbetroffenengruppen von HIV/Aids zählen (Männer*, die Sex mit Männern* haben, Drogen gebrauchende Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund), sowie Sensibilität für weitere vulnerable Gruppen (z.B. aus den LSBTTIQ*-Spektren).

• Wir wollen mehr Stellen mit Menschen mit HIV und/oder mit einem Migrationshintergrund und/oder mit Behinderung besetzen und laden diese ausdrücklich zu einer Bewerbung ein.



Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 21.02.2020 ausschließlich als E-Mail an . Zu Bewerbungsgesprächen kann schon vor Ablauf der Bewerbungsfrist eingeladen werden.



Bei Rückfragen zu der Stelle wenden Sie sich an den Geschäftsführer des Verbands, Florian Beger, , Tel. 069/590711.