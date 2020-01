Berlin: Regenbogenfamilien e.V. sucht Sachbearbeiter*in Finanzen / Verwaltung

Heute, 16:54h, noch kein Kommentar

Der Regenbogenfamilien-Verein des Lesben- und Schwulenverbandes, Kleiststr. 35, Berlin, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n:



Sachbearbeiter*in für die Abteilung Finanzen / Verwaltung

20-25 h/w, unbefristet



Ihre wesentlichen Aufgaben:

- selbständige Bearbeitung von Zuwendungsprojekten von der Antragsstellung bis zur Abrechnung in enger Absprache mit den Projektverantwortlichen

- Personalkostenberechnungen

- Prüfen, kontieren, buchen der Geschäftsvorfälle / Belege / Kostenstellenrechnung

- Konten-, Kosten-, Budgetkontrolle

- Allgemeine Bürotätigkeiten im Tagesgeschäft



Ihr Profil:

- Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit öffentlichen Fördermitteln

- Erfahrung mit Buchhaltungsprogrammen

- Grundkenntnisse der Personalabrechnung

- Hohe Affinität zu Zahlen

- Strukturierte, sorgfältige und ergebnisorientierte Arbeitsweise

- Teamgeist, Fairness sowie Respekt im Umgang mit anderen Menschen

- Wünschenswert: Erfahrung in der Finanzverwaltung im gemeinnützigen Bereich



Wir bieten:

- eine unbefristete Stelle

- Vergütung nach TV-L 9

- eine wertschätzende und diskriminierungssensible Arbeitskultur

- ein vielfältiges und engagiertes Team



Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Email an (Bitte fassen Sie alle Anlagen in einem Dokument im PDF-Format mit einer Größe von maximal 5 MB zusammen.)