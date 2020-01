Ein Meisterwerk der schwulen Filmgeschichte

Von Fabian Schäfer

Ein Krankenzimmer im St. Matthews Hospital in New York City. Weiße Vorhänge, weiße Wände, schwarz-weiß-karierte Fliesen, nur eine einzige lilafarbene Orchidee bringt etwas Farbe in den Raum. Der aidskranke Robert wird es später als "den ruhigsten Ort der Welt" beschreiben. David (David Schachter) betritt den Raum, ganz langsam, schüchtern, bis oben hin verhüllt in seinem Schutzanzug, dem Mundschutz, den Handschuhen.



Die subjektive Kamera kommt Roberts Gesicht näher, er liegt ganz unschuldig da, bis er die Augen öffnet. "Wer zum Teufel bist du?" Durch den Mundschutz kann er Davids Antwort nicht verstehen. Er wiederholt seinen Namen, dass er der vom Gay Center geschickte Buddy sei, überreicht ihm ein Geschenk und gibt ihm mit weit ausgestrecktem Arm die Hand. Mehr Distanz ist nicht möglich.



"Buddies" von US-Regisseur und Autor Arthur J. Bressan Jr. war bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1985 der erste Film über Aids. Ein Drama auf dem Höhepunkt der Aids-Epidemie, das nur vereinzelt in die Kinos kam. Und das schon damals in seiner Unaufgeregtheit genau den richtigen Ton traf.

Regisseur Arthur J. Bressan Jr. starb zwei Jahre später an Aids



Die Edition Salzgeber hat die digital restaurierte Fassung mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Denn den Schutzanzug legt David ganz bald ab. Er und Robert freunden sich schnell an, was auch an Roberts sehr persönlichen Fragen liegt, die den sieben Jahre jüngeren David angenehm über- und herausfordern. Die Begegnungen reflektiert der 25-jährige Buddy in einem Tagebuch. "Ich weiß nicht, was er braucht", notiert er etwa. Robert scheint es besser zu gehen, als er angenommen hatte. Vor allem hat Robert seinen Humor und seine Direktheit nicht verloren.



Doch natürlich ist Robert seine Krankheit bewusst. Eine Krankheit, für deren Erforschung nicht genug Geld zur Verfügung gestellt wird, kritisiert er. Und wenn er noch einen einzigen gesunden Tag hätte, würde er sich alleine vors Weiße Haus stellen und dagegen protestieren. "Ich will nicht sterben", sagt er später, und David hält dabei seine Hand.



"Buddies" ist ein Höhepunkt der schwulen Filmgeschichte, der auch 35 Jahre nach Erscheinen nicht an Kraft eingebüßt hat. Der Film bildet eine Krankheit ab, die so viel mehr ist als eine Infektion. Eine Krankheit, die ganze Generationen verunsichert hat, und die eine ganze Reihe von Menschen dahingerafft hat – so auch Regisseur und Autor Arthur J. Bressan Jr. selbst, der zwei Jahre nach "Buddies" starb.



Für David sind Prides eine "affige Freakshow"



Doch mehr: Schon 1985 macht der Film deutlich, dass mit Hysterie niemandem geholfen ist. Dass David seinen Schutzanzug ablegen kann, dass er Robert sogar ganz nahe kommen, mit ihm in einem Bett liegen kann. Dass Solidarität untereinander umso wichtiger ist, wenn die Mehrheit von Vorurteilen und Abneigung durchtränkt ist – ein Appell, der gerade heute trotz veränderter Vorzeichen seine Gültigkeit nicht verloren hat.



"Ich will nicht sterben" (Bild: Edition Salzgeber)

"Buddies" ist das äußerst intime Porträt einer Freundschaft zweier so unterschiedlicher Männer, die ähnliche Konflikte haben wie schwule Freundeskreise heute. Robert, der im Pride "den einzigen Moment, in dem ich mich zugehörig fühle" sieht, und David, für den das alles nur eine "affige Freakshow" ist. Robert, der niemanden mehr hat, und der monogam lebende David, dessen Eltern ihn und seinen Freund sogar nach Hause einladen – ein empowerndes, seine Wirkung nicht verfehlendes Detail.



"Buddies" ist ein immer noch aktuelles Drama



Ja, der Film sollte damals auch rühren – und die von Streichinstrumenten unterlegten Sterbelisten am Anfang und Ende wirken heute wohl zu melodramatisch. Die Namen, fast täglich einer mehr, sind schon ohne Untermalung eindrücklich genug. Trotzdem verliert sich "Buddies" nicht im Kitsch oder in Rührseligkeit.



Für die deutschsprachige queere Filmgeschichte ist "Buddies" vor allem aus einem weiteren Grund von großer Bedeutung: Weil kein anderer Verleih den Film ins Programm nehmen wollte, gründete Manfred Salzgeber, der damals die Info-Schau (heute Panorama) der Berlinale verantwortete, kurzerhand seinen eigenen Verleih. Bis heute, über 25 Jahre nach seinem Tod, ist der nach ihm benannte Verleih eine nicht wegzudenkende Größe, die das, was wir unter Queer Cinema verstehen, maßgeblich mitprägt.



Es ist ein großes Glück, dass "Buddies" jetzt restauriert und digital erhältlich ist. Ein Drama und wertvolles Dokument, das gerade heute wieder bewegt, wo uns Aids und seine Lebensrealität zunehmend weniger vertraut sind.

Infos zum Film



Buddies. Drama. USA 1985. Digital restaurierte Fassung 2019. Regie: Arthur J. Bressan Jr. Darsteller: David Schachter, Geoff Edholm. Laufzeit: 81. Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Edition Salzgeber