Berlin: Unbekannter schlägt trans Mann mit Faust ins Gesicht

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag einen jungen trans Mann im bürgerlichen Berliner Stadtteil Nikolassee im Bezirk Steglitz-Zehlendorf attackiert und geschlagen. Dies meldete die Polizei der Hauptstadt am Samstag.



Am Königsweg Ecke Straße Am Waldhaus sprach der mutmaßliche Täter gegen 16.45 Uhr den 20-Jährigen an und fragte ihn, ob er ein Mann sei. Als er dies bejahte, schlug der Unbekannte ihm unvermittelt mit der Faust in das Gesicht und entfernte sich in Richtung Benschallee.

Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt

Bei dem Angriff erlitt der 20-Jährige eine leichte Gesichtsverletzung, die zunächst nicht behandelt werden musste. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt Berlin führt – wie bei Hasskriminalität üblich – die Ermittlungen. Nähere Angaben zum Angreifer wurden im Polizeibericht nicht gemacht.



Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in Polizeimeldungen publik und meldet diese daher regelmäßig und vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw/pm)