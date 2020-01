Offen schwuler Dragqueen-Gegner nimmt sich das Leben

Standbild aus einem Video, das Diskussionen zwischen den Dragqueens und den Aktivisten der Liberalen zeigt, die Männer im Fummel für kindergefährdend halten

Heute, 14:49h,

Der offen schwule Chef der konservativen Studentengruppe der Uni Brisbane ist wenige Stunden nach einer von ihm initiierten Protestaktion gegen ein Dragqueen-Event tot aufgefunden worden. Laut australischen Medienberichten soll sich der 21-jährige Wilson Gavin das Leben genommen haben. Gavin war Präsident des "University of Queensland's Liberal National Club" (UQLNC), einem Unterstützerverein der regierenden "Liberal Party" von Premierminister Scott Morrison.



Die UQLNC hatte am Sonntagnachmittag gegen die "Drag Queen Story Time" protestiert, also gegen eine Veranstaltung, bei der Dragqueens in einer Stadtbibliothek Kindern Geschichten vorlesen. Derartige Reihen mussten in den USA bereits wegen Protesten von Homo-Hassern eingestellt werden (queer.de berichtete).



Auf Videos ist zu sehen, wie Gavin und seine Parteifreunde zum Ende der Veranstaltung in die Bibliothek eindrangen und laut "Dragqueens sind nichts für Kinder" skandierten. "Sie sind einfach reingekommen und haben den Kindern Angst gemacht", so beschrieben die Veranstalter, die Organisation "Rainbow Families Queensland", die Aktion. Einige der Eltern hätten wegen der Aktivisten fluchtartig die Veranstaltung verlassen, um ihre Kinder zu schützen.



Feral Young Libs at it again this time crashing a children's show being performed by two Drag Queens.@ScottMorrisonMP this is your party – your lead – its about time you started leading.#Auspol via @xXKingAlex



Video from JessicaVeronica Instagram https://t.co/4lfqSMmrJG pic.twitter.com/LgNSd948eu Sleeping Giants Oz (@slpng_giants_oz) January 12, 2020 Twitter / slpng_giants_oz | Video von der Protestaktion

Die konservativen Aktivisten sahen sich dagegen als Retter der Kinder an. Vor dem Selbstmord schrieben sie auf Facebook: "Heute hat die UQLNC liberale Werte verteidigt." Man wolle der "zerstörerischen Gender-Ideologie" Einhalt gebieten.



Die Aktion wurde von LGBTI-Aktivisten scharf kritisiert – der Hashtag #IStandWithQueens trendete bei Twitter.

- Werbung -

: "Über 5000 Menschen fordern das diskriminierende Transsexuellengesetz abzuschaffen. Du auch?" - Werbung -: "Über 5000 Menschen fordern das diskriminierende Transsexuellengesetz abzuschaffen. Du auch?"

Konservative machen LGBTI-Aktivisten für Tod verantwortlich

Nach dem Bekanntwerden des Selbstmordes am Montagvormittag machten einige konservative Aktivisten #IStandWithQueens für den Tod des jungen Aktivisten verantwortlich. Sie warfen LGBTI-Aktivisten vor, mit ihrer Kritik an der Protestaktion Gavin in den Selbstmord getrieben zu haben. "Rainbow Families" zeigte sich am Montagnachmittag "tief betrübt" über den Tod des jungen Mannes und wies auf höhere Selbstmordraten unter LGBTQ hin.



Gavin hatte sich zwar als schwul geoutet, trat aber öffentlich – wie die größten Teile seiner Partei – gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben ein. So kämpfte er 2017 für ein "Nein" bei der Volksabstimmung über die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Am Ende stimmten jedoch mehr als 60 Prozent der Australier für die Ehe für alle (queer.de berichtete). (dk)