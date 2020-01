CSD Halle: "Vielfalt ohne Alternative!"

Die CSD-Demo in der Händelstadt findet dieses Jahr am 12. September statt (Bild: CSD Halle)

Der CSD in Halle (Saale) wird in diesem Jahr unter dem Motto "Vielfalt ohne Alternative!" stehen. Das teilten die Organisator*innen am Montag mit. Die Entscheidung für das Motto sei bereits bei einem CSD-Plenum im Dezember gefallen.



Mit dem Motto wolle man klarstellen, dass jeder Mensch einzigartig sei und auch so behandelt werden müsse. Hier gebe es in Politik und Gesellschaft noch viel zu tun. Außerdem wolle man vor politischen Kräften warnen, "welche die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt rigoros einschränken, 'heilen' oder verbieten wollen."



Im letzten Jahr hatte das Motto des CSDs "50 Jahre Stonewall – Erinnern heißt aktiv sein!" gelautet. Anfang September 2019 waren gut 1.000 CSD-Demonstranten unter diesem Motto durch die einwohnerstärkste Stadt Sachsen-Anhalts gezogen.



Der Christopher Street Day 2020 in Halle findet dieses Jahr am 12. September mit einer Demonstration und einem Straßenfest statt. Vom 4. bis 13. September gibt es eine Pride Week. (pm/cw)