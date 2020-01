SCHLAU Niedersachsen sucht Landeskoordination

Heute, 06:10h, noch kein Kommentar

SCHLAU Niedersachsen ist der Landesverband der neun SCHLAU Lokalprojekte, welche Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit zu sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität anbieten. Der Verband vernetzt, beteiligt, qualifiziert, berät und vertritt die SCHLAU Projekte in Niedersachsen.



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Person für die in Hannover ansässige Stelle der



SCHLAU Landeskoordination (30 Std./Woche).



Ihre Aufgaben:

• Leitung und Verwaltung der Geschäftsstelle, inkl. Budgetplanung und -verantwortlichkeit

• Eigenverantwortliche Beratung der SCHLAU Lokalprojekte in Bezug auf Ehrenamtsmanagement, kommunale Interessenvertretung und Qualitätssicherung

• Landesweite Interessensvertretung sowie Mitwirkung in landesweiten Fachgremien

• Antrag, Verwendung und Nachweis öffentlicher Förderungen und Drittmittel

• Öffentlichkeits- und Pressearbeit

• Organisation und Moderation von Vernetzungstreffen und Gremiensitzungen



Wir erwarten:

• Abgeschlossenes Hochschulstudium mit relevanter Qualifikation

• Erfahrungen im Projektmanagement

• Hohe Selbstständigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit

• Kompetenzen und Erfahrungen in queeren Themenfeldern

• Sicherer Umgang mit Verwaltung und öffentlichen Institutionen

• Bereitschaft zu Dienstreisen sowie Wochenend- und Abendarbeit

• IT-Kenntnisse oder die Bereitschaft, sich diese schnell anzueignen



Wir bieten:

• Vergütung in Anlehnung an TVöD TV-L E11

• Hohe Flexibilität und viel Raum für eigene Ideen und Projekte

• Arbeitsplatz in einer Bürogemeinschaft mit queeren Kooperationsprojekten

• Arbeit in einem Netzwerk mit hochengagierten Ehrenamtlichen aus ganz Niedersachsen



Die Stelle wird in Kooperation mit dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. ausgeschrieben und besetzt.



Aufgrund der Förderbedingungen ist die Stelle zunächst bis zum 31.12.2020 befristet und wird bei Förderbewilligung verlängert. Um eine Einarbeitung finanziell zu ermöglichen, ist die Stelle bis zum 31.03.2020 auf 20 Std./Woche begrenzt.



Bitte senden Sie ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Beschäftigungsbeginn bis zum 01.02.2020 als PDF an .



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 04.02.2020 statt.