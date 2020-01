Aidshilfe Hessen sucht Präventionsfachkraft

Heute, 17:01h, noch kein Kommentar

HESSEN IST GEIL! ist das Präventionsprojekt der Aidshilfen in Hessen und richtet sich an alle Männer*, die Sex mit Männern* haben (M*SM), oder haben wollen. Geboten werden Informationen rund um schwulen Sex und Gesundheit. HESSEN IST GEIL! ist aber auch Veranstalterin für vielfältige Workshops, Vorträge und andere Formate. Unser Ziel ist es, Strukturen für M*SM und LSBTIQ* zu schaffen und fördern, Akzeptanz in der Gesellschaft zu fördern, Diskriminierung abzubauen und so die Lebensbedingungen von LSBTIQ* nachhaltig zu verbessern.



Für den Einsatz in Fulda, Hanau und Offenbach suchen wir – vorbehaltlich der Zustimmung der Zuwendungsgeberin (Land Hessen) – spätestens zum 01. Mai 2020 eine



Präventionsfachkraft

(20 Std/Woche, TV-H 9b, befristet bis 31.12.2020, Verlängerung angestrebt)



Das erwarten wir:

• Beratung von M*SM zu Prävention, sexueller und seelischer Gesundheit,

Geschlechtskrankheiten und Substanzkonsum in sexuellen Kontexten (ChemSex)

• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Workshops

• Aufbau lokaler und regionaler Netzwerke für die M*SM-Arbeit

• Identifikation von Praxen und Apotheken für die medizinische Versorgung (PrEP, HIV, Geschlechtskrankheiten)

• Erarbeitung und Durchführung von lokalen und regionalen Projekten für M*SM

• Öffentlichkeitsarbeit, Bewerbung der Angebote und Erstellen von Materialien für die Region

• Unterstützung des Projektkoordinators



Das sollten mitgebracht werden:

• (Fach-) Hochschulabschluss (Soziologie, Psychologie, Soziale Arbeit) und/oder vergleichbare Qualifikation und Berufserfahrung

• Fundierte Kenntnisse von Präventionskonzepten, HIV und Geschlechtskrankheiten

• Akzeptanz vielfältiger Lebenswelten, hohe Sensibilität im Umgang mit Menschen mit HIV und den von HIV besonders stark betroffenen Gruppen

• Hohe Kommunikationskompetenz, Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Diskretion

• Sicherer Umgang mit PC, Office-Anwendungen und Social Media

• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung

• Nach Möglichkeit Führerschein Klasse B

• Bereitschaft zu flexiblem Arbeiten an den jeweiligen Standorten, auch außerhalb üblicher Arbeitszeiten

• Identifikation mit den Grundsätzen und Zielen der Aidshilfe

• Freude an der Arbeit mit Menschen in einem sich ständig weiterentwickelnden Arbeitsfeld



Das bieten wir:

• Vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit in engagierten Teamzusammenhängen

• Anbindung an erfahrene und kompetente Kolleg*innen im Landesverband

• Vergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag des Landes Hessen (TV-H, Entgeltgruppe 9b, inkl. Jahressonderzahlung)

• Arbeitsorte werden sein: Landesgeschäftsstelle in Frankfurt, Geschäftsstellen der Aidshilfen in Fulda und Hanau

• Supervision

• Fortbildungen



Bewerbungen von schwulen Männern, Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte, Trans*Personen und Menschen mit HIV sind herzlich willkommen.



Bewerbungen bitte bis zum 15. Februar 2020 per Mail an:



Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an:

Björn Beck, , 069/590711