"Prince Charming" für Grimme-Preis nominiert

"Prince Charming" Nicolas Puschmann überzeugte auch die Grimme-Jury (Bild: TVNOW / Arya Shirazi)

Heute, 12:20h,

Die neunteilige schwule Datingserie "Prince Charming" ist für den Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung nominiert worden. Das gab das Grimme-Institut im nordrhein-westfälischen Marl am Donnerstag bekannt. Insgesamt suchte sich die Nominierungskommission aus über 850 Einreichungen und Vorschlägen 73 Produktionen und Einzelleistungen aus. Die Gewinner des 56. Grimme-Preises werden am 3. März bei einer Pressekonferenz im Essener Grillo-Theater bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 27. März in Marl statt.



"Prince Charming" wurde im Herbst 2019 im RTL-Streamingportal TVNOW gezeigt und erhielt insgesamt gute Kritiken. Im Frühjahr soll die Show erstmals im linearen TV ausgestrahlt werden – im Privatsender Vox (queer.de berichtete).



Sieben weitere Produktionen wurden in der selben Grimme-Kategorie nominiert. Dabei handelt es sich um die Talkshow "Chez Krömer" (RBB), den Seniorenheim-Talk "Die Geschichte eines Abends mit Olli Schulz" (NDR), das Kunstprojekt "Festival der Liebe" (Tele 5), die Kurzshow "Joko & Klaas LIVE – 15 Minuten" (ProSieben), die Talkshow "Late Night Berlin" (ProSieben), die im Original aus Südkorea stammende Musikshow "The Masked Singer" (ProSieben) und die Zufallsbegegnungs-Reportage "Per Anhalter durch Bayern: Woidboyz on the Road" (BR).



Der seit 1964 vergebene Grimme-Preis würdigt Produktionen und Fernsehleistungen, die "die spezifischen Möglichkeiten des Mediums Fernsehen auf hervorragende Weise nutzen und nach Inhalt und Methode Vorbild für die Fernsehpraxis sein können".



"Prince Charming" basiert auf dem amerikanischen Format "Finding Prince Charming", das 2016 als eine Art schwuler "Bachelor" ins Leben gerufen und im LGBTI-Sender Logo gezeigt wurde. In den USA lief die Sendung aber nur wenig erfolgreich und wurde nach einer Staffel abgesetzt. In Deutschland sorgte "Prince Charming" hingegen durch kluges Casting und unterhaltsame Spannungsbögen für Lob von Zuschauern und Kritikern. Deshalb hatte RTL bereits eine zweite Staffel bestellt, bevor die letzte Folge der ersten Staffel überhaupt zum Streaming bereitgestellt wurde (queer.de berichtete). (dk)