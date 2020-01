Erneut trans Teilnehmerin bei "Germany's Next Topmodel"

Lucy will in Staffel 15 Heidi Klum und die anderen Juroren begeistern (Bild: ProSieben)

An der 15. Staffel von "Germany's Next Topmodel" wird laut ProSieben erneut eine Transfrau als Kandidatin teilnehmen. Nach Angaben des Unterföhringer Privatsenders handelt es sich dabei um die 20-jährige Lucy aus Kassel. Sie sei beim Thema Transsexualität "offen für jede Frage, so abgespaced sie auch sein mag", erklärte sie im Vorstellungsvideo.



Ferner sagte Lucy, dass sie ihren Freund im Internet kennengelernt habe. Nach dem dritten Date habe sie von ihrer Transsexualität erzählt. "Dann war alles total leicht und locker", so die Topmodel-Anwärterin. Die beiden sind seit einem Jahr in einer festen Beziehung.



Die 20-Jährige bekräftigte auch, dass sie in der Show wie alle anderen Frauen behandelt werden wolle. Ihr Ziel habe sie fest vor Augen: "Ich möchte mit meiner Performance überzeugen und mit meiner Leistung abliefern."

Bereits mehrere trans Kandidatinnen

In den letzten Jahren gab es bereits mehrere trans Kandidatinnen in der Castingshow. Von ihnen schaffte aber keine den Sieg – anders als in den Niederlanden, wo mit Loiza Lamers 2015 erstmals eine Tranfrau "Holland's Next Top Model" gewinnen konnte (queer.de berichtete). Lamers wird ab Februar in der deutschen RTL-Tanzshow "Let's Dance" mitmachen (queer.de berichtete).



Die bekannteste trans Teilnehmerin von "Germany's Next Topmodel" war Giuliana Farfalla. Sie schaffte es im Anschluss als erste Tranfrau auf die Titelseite des Magazins "Playboy" (queer.de berichtete). Dies führte zu Kritik von einem Ex-Playmate, das behauptete, Männer wollten keine Transfrauen in dem Magazin sehen (queer.de berichtete). Kurz der Veröffentlichung ihres "Playboy"-Fotos nahm Farfalla am Dschungelcamp teil, verließ die Show aber freiwillig nach weniger als einer Woche (queer.de berichtete).



Die erste Folge der neuen Staffel von "Germany's Nex Topmodel" wird am 30. Januar zur Hauptsendezeit auf ProSieben ausgestrahlt. Die Sendung wird immer donnerstags gezeigt. (cw)