Uganda: Imam heiratete unwissentlich einen Mann

Samantha Marx / wikipedia) Protest gegen die homophobe Politik Ugandas beim CSD Kapstadt 2014 (Bild:

Heute, 12:27h, noch kein Kommentar

Einem Imam aus Uganda droht eine lebenslange Haftstrafe, weil er offenbar einen anderen Mann geheiratet hat, ihn aber für eine Frau gehalten habe. Laut lokalen Medienberichten soll der 27-jährige Scheich Mohammed M. aus dem knapp 100 Kilometer von der Hauptstadt Kampala entfernten Dorf Kyampisi seine "Frau" Ende Dezember in einer islamischen Zeremonie geheiratet haben. Bei der Braut handelte es sich aber offenbar um einen cissexuellen Betrüger, der sein Opfer bestehlen wollte. Der Mann soll die Tat bereits gestanden haben.



Laut den Berichten in den generell homophoben Lokalmedien, die nicht von internationalen Journalisten verifiziert wurden, habe der Imam angegeben, mit seiner "Braut" keinen Sex gehabt zu haben. Vorehelicher Sex sei außer Frage gewesen, nach der Hochzeit habe "sie" angegeben, "ihre" Monatsblutung zu haben. "Ihre" mutmaßlich wahre Identität kam erst nach rund zwei Wochen nach der Hochzeit ans Tageslicht, nachdem die "Braut" von einem Nachbarn des Diebstahls beschuldigt worden war. Beamte hätten dann festgestellt, dass "ihre" Brüste aus zusammengepressten Kleidungsstücken bestanden hätten. "Nach weiteren Untersuchungen haben wir herausgefunden, dass die Verdächtige männliche Genitalien hat. Wir haben schnell ihren Ehemann informiert", so ein Polizist.

- Werbung -

: "Über 5000 Menschen fordern das diskriminierende Transsexuellengesetz abzuschaffen. Du auch?" - Werbung -: "Über 5000 Menschen fordern das diskriminierende Transsexuellengesetz abzuschaffen. Du auch?"

Imam sitzt in U-Haft

Obwohl M. offenbar das Opfer eines Betrügers wurde, könnte er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Grund ist die homophobe Gesetzgebung Ugandas: Der Geistliche wurde bereits wegen Homosexualität angeklagt und sitzt gegenwärtig in Untersuchungshaft. Sein Verfahren soll am 24. Januar beginnen. Außerdem wurde er von seiner Gemeinde als Imam suspendiert.



Auch die "Ehefrau" und deren Tante sind verhaftet worden. Der Imam gab an, der Tante eine Aussteuer gezahlt zu haben, darunter zwei Ziegen, Säcke von Salz und Zucker sowie einen Koran. Die Frau gab an, nicht gewusst zu haben, dass die "Nichte" ein Mann gewesen sei, da sie "sie" erst als Erwachsene kennengelernt habe.



Frank Mugisha, Chef der LGBTI-Organisation Sexual Minorities Uganda, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, die Festnahme des Imams zeige, wie homophob das Land sei: "Der Imam könnte die Wahrheit sagen, wenn er behauptet, dass er nichts gewusst habe", so Mugisha. Er forderte, dass die ugandische Regierung die Privatsphäre der Menschen endlich akzeptieren müsse. Weil nicht hundertprozentig geklärt sei, ob es sich bei dem mutmaßlichen Betrüger nicht doch um eine Transfrau handelt, habe sich seine Organisation nicht offiziell zum Fall geäußert. (cw)