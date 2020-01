Nur fünf Prozent wollen keine homosexuellen Nachbar*innen

Heute, 14:51h,

Die sexuelle Orientierung eines Menschen scheint für immer weniger Menschen in Baden-Württembergs eine Rolle zu spielen. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Landessozialministerium geförderte Studie der Bertelsmann Stiftung (PDF), die in dieser Woche in Stuttgart vorgestellt wurde.



Eine der Fragen der Studie lautete: "Hätten Sie Homosexuelle ungern als Nachbarn?". Waren es 2017 noch knapp 14 Prozent, die nicht neben Lesben und Schwulen wohnen wollten, sind es 2019 nur noch gut fünf Prozent. Befragt wurden rund 1.400 Menschen ab 16 Jahren, um den Zusammenhalt im Land unter die Lupe zu nehmen.



Ähnlich niedrig wie bei Lesben und Schwulen sind Ablehnungswerte für "Menschen anderer Religionen"; für Ausländer*innen und Migrant*innen fallen sie etwas höher aus. Bei beiden Gruppen sind jedoch keine nennenswerten Veränderungen über die Zeit festzustellen.

Für Bertelsmann ein "überraschend positiver Befund"

"Insgesamt werden also Menschen mit anderen Lebensstilen und sexuellen Orientierungen in der eigenen Nachbarschaft heute stärker akzeptiert als noch vor zwei Jahren", heißt es in der Zusammenfassung der Studie. "Bei Menschen anderer Religionen bzw. mit Migrationshintergrund hat sich die Einstellung hingegen nicht verändert. Dies ist ein überraschend positiver Befund vor dem Hintergrund, dass die zunehmende kulturelle und religiöse Vielfalt im öffentlichen Diskus häufig als problematisch gesehen wird."



Insgesamt kommt die Studie zum Ergebnis, dass die Gesellschaft im Südwesten trotz politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umbrüche nicht auseinander driftet. "Ein starker gesellschaftlicher Zusammenhalt ist die beste Schutzimpfung gegen Verunsicherung, Hass, Hetze und Angst", kommentierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Ergebnisse.



Noch homosexuellenfreundlicher als Baden-Württemberg scheint allerdings Nordrhein-Westfalen zu sein. Dort hatten 2017 laut einer vom WDR beauftragten Studie nur vier Prozent etwas gegen lesbische oder schwule Nachbar*innen (queer.de berichtete). (cw)