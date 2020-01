Berlin: Homophobe Gürtel-Attacke auf Teenager

René Mentschke / flickr) Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in Polizeimeldungen publik (Bild:

Ein Jugendlicher soll am Samstagabend in Berlin-Charlottenburg einen anderen Jugendlichen homophob beleidigt und versucht haben, ihn mit einem Gürtel zu schlagen. Dies meldete die Polizei der Hauptstadt am Sonntag.



Gegen 19 Uhr wurden laut Polizeibericht Einsatzkräfte in der Hardenbergstraße von mehreren Jugendlichen angesprochen, die angaben, dass ein 16-Jähriger aus einer anderen Gruppe Jugendlicher auf sie zugekommen sein und einen 15-Jährigen homophob beleidigt haben soll. Zudem habe der 16-Jährige versucht den Jüngeren mit einem Gürtel zu schlagen, ihn jedoch nicht getroffen.

Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung

Der 16-Jährige bestritt die Vorwürfe. Die Beamten nahmen die Personalien aller Beteiligten auf und fertigten Strafanzeigen wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Nähere Angaben zum mutmaßlichen Schläger wurden im Polizeibericht nicht gemacht.



In Berlin werden anders als in vielen anderen deutschen Städten mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw)