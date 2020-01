Cologne Pride zieht umstrittenes Motto zurück

Heute, 20:31h,

Drei Tage nach einem erhitzten Diskussionsabend zum geplanten diesjährigen CSD-Motto "Einigkeit! Recht! Freiheit!" hat der Kölner Lesben- und Schwulentag (KLuST) als Veranstalter am Sonntagabend bekannt gegegeben, das umstrittene Motto nach wochenlanger Kritik zurückzuziehen – trotz auch viel ausdrücklicher Unterstützung vor allem in sozialen Netzwerken.



Man wolle "einen für alle Menschen angstfreien, sicheren und respektvollen CSD" schaffen, "den alle Demokraten gerne unterstützen. Das dies unter dem gewählten Motto nicht möglich ist, haben auch die Diskussionen der letzten Wochen gezeigt. Das haben wir verstanden!", so die sensibel formulierte Erklärung von Vorstand, Geschäftsführer und Beirat des Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. "Lasst uns nun gemeinsam und einig unter dem Motto 'FÜR MENSCHENRECHTE' demonstrieren und uns auf unsere bestehenden politischen Forderungen besinnen! VIELE. GEMEINSAM. STARK!"



Auf seiner Facebook-Seite erhielt der CSD in ersten Kommentaren viel Lob und "Respekt für die nicht einfache Entscheidung". Der Pride habe die richtige Konsequenz aus den Bedenken vieler Community-Mitglieder gezogen, so das überwiegende Fazit. Einige Stimmen betonten, sie hätten das Motto ok gefunden, könnten aber seine Rücknahme akzeptieren. Andere beklagten die Motto-Rücknahme allerdings unter anderem als vermeintliches "Einknicken".

Empathie dürfe nicht verloren gehen

"Der ColognePride ist eine Plattform, auf der die Menschen der so vielfältigen und diversen queeren Community, in eben dieser Vielfalt für ihre Rechte eintreten können. Diese Rechte sind nicht zwingend für alle universell; jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse", so die Erklärung des KLuST. "Nicht jeder muss die sich aus diesen Bedürfnissen ergebenden Forderungen des anderen nachvollziehen können. Dennoch darf dabei nicht die Empathie verloren gehen, die Forderungen und Bedürfnisse des anderen Menschen zu hören und mitzufühlen. Nur gemeinsam können wir den Kampf um Respekt, Gleichbehandlung und Gerechtigkeit gewinnen."



Die Diskussion vom Donnerstag, bei der einige Menschen teils unter Tränen betonten, dass sie sich mit dem Motto nicht identifizieren könnten und dass es Ängste in ihnen auslöse, hatte nach einigen Tagen Reflektion offenbar zu einem Umdenken des KLuST geführt. In der Szene gab es in den letzten Tagen Überlegungen, für den Vorstand, der das aus einem Findungsprozess der Mitglieder stammende Motto verteidigte und nichts Böses wollte, aber neben Kritik auch auf Beleidigungen und Unterstellungen, Hass und Gewalt stieß, einen gesichtswahrenden Kompromiss zu finden, etwa unter Nutzung eines Rundes Tisches mit Vertretern der diversen Beteiligten der Debatte. Stattdessen folgte nun seitens des KLuST eine deutliche Rücknahme des Mottos auf seinen eigenen Schultern unter um Verständnis weckender Betonung der Rücksicht auf Mitglieder der Community.



Neben den bekannten politischen Zielen und Forderungen kämpfe der KLuST "seit Anbeginn für Respekt", so die Erklärung. "Respekt benötigt Empathie. Wenn nun Menschen durch das für 2020 gewählte Motto Ängste empfinden und wir nicht in der Lage waren, ihnen diese zu nehmen, kann das Motto keine Einigkeit erzielen. Und Einigkeit bedeutet nicht Gleichheit. Wenn Zorn und Wut der Vergangenheit und der Zukunft durch das Motto geschürt und nicht gelindert werden, dann eint dieses Motto nicht, sondern spaltet die Community."



Dem KLuST liege "nichts ferner, als zur Spaltung der Community beizutragen, und wir lassen uns, schon aus unserer Tradition heraus, nicht von Populisten vor den Karren spannen!" Man habe "insbesondere die leisen Töne gehört. Es gab unter anderem viele persönliche, konstruktive Gespräche mit betroffenen Menschen der Community." (nb)