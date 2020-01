Homo-Hasser gehen in Frankreich wieder auf die Straße

Heute, 07:39h,

Tausende Menschen haben in Paris gegen eine geplante Reform des Gesetzes zur künstlichen Befruchtung demonstriert. Zu dem Protest am Sonntagnachmittag unter dem Motto #MarchonsEnfants (Marsch für die Kinder) durch die Pariser Innenstadt hatte das LGBTI-feindliche Bündnis "La Manif pour tous" (Demo für alle) aufgerufen. Es demonstriert gegen eine Gesetzesnovelle, durch die auch lesbischen Paaren und unverheirateten Frauen eine künstliche Befruchtung in Frankreich erlaubt werden würde.



Die Gegner argumentieren unter anderem, eine solche Regelung würde die Kinder des Vaters berauben. "Kinder sind kein Recht", skandierten die Demonstranten, die sich unter anderem auf dem Platz vor dem Louvre versammelten. Die Organisatoren hatten etliche Busse gechartert, um Demonstranten aus den Regionen nach Paris zu bringen.



Hunderte Befürworter der Reform versammelten sich parallel zu einer Gegendemo, wie der Sender Franceinfo berichtete.

- Werbung -

: "Über 5000 Menschen fordern das diskriminierende Transsexuellengesetz abzuschaffen. Du auch?" - Werbung -: "Über 5000 Menschen fordern das diskriminierende Transsexuellengesetz abzuschaffen. Du auch?"

Das Gesetz wird diese Woche im Senat debattiert

Im Herbst hatte die Nationalversammlung das Gesetz in erster Lesung gebilligt, diese Woche wird es im Senat debattiert (queer.de berichtete). Katholische Verbände und Politiker aus dem rechten Spektrum kritisieren die Reform. Bereits im Oktober hatten Zehntausende protestiert (queer.de berichtete).



Bisher ist die künstliche Befruchtung in Frankreich nur heterosexuellen Paaren erlaubt, die keine Kinder zeugen können. Sie müssen verheiratet sein oder mindestens zwei Jahre zusammenleben. Die Reform war ein Wahlversprechen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Umfragen zufolge befürworten 68 Prozent der Franzosen die Zulassung von künstlicher Befruchtung für Alleinstehende, 65 Prozent wollen lesbischen Frauen eine künstliche Befruchtung ermöglichen.



Die deutsche "Demo für alle" unterstützt ihren Namensgeber

Vor sieben Jahren hatte die "Demo für alle" in Frankreich Hunderttausende Menschen gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare mobilisiert. Wochenlang gab es Massenproteste, die Homo-Hasser lieferten sich sogar gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei (queer.de berichtete). Das reaktionäre Bündnis gilt als Vorbild für die LGBTI-feindliche Bewegung gleichen Namens in Deutschland, an Kundgebungen des einst im Büro der AfD-Politikerin Beatrix von Storch entstandenen und inzwischen offiziell eigenständigen Bündnisses hatten auch immer wieder die Organisatoren aus Frankreich teilgenommen. (cw/dpa)