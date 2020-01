Kay Nerstheimer aus AfD ausgeschlossen

Heute, 15:33h,

Die Berliner AfD hat den mehrfach vorbestraften rechtsextremen Politiker Kay Nerstheimer aus der Partei ausgeschlossen. Das bestätigte Ronald Gläser am Dienstag gegenüber der "Berliner Zeitung". Die Gründe für den Ausschluss des 56-Jährigen seien vielfältig, so Gläser weiter. Mit dem Schritt sei nun für die Partei die Sache "erledigt".



Nerstheimer sorgte unter anderem wegen seiner extrem homophoben Äußerungen für Schlagzeilen. Im Dezember 2014 hatte er etwa mehrere Kommentare auf Facebook veröffentlicht, in denen er Schwule und Lesben als "genetisch degeneriert", "widernatürlich", "unnormal" oder als Fehler der Natur bezeichnet hatte. Er bekräftigte außerdem, dass man Kinder "vor so etwas" schützen müsse (queer.de berichtete).



Wegen dieser homophoben Äußerungen ist er bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden (queer.de berichtete). Auch sonst war der Ex-AfD-Politiker immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen: Wegen gefährlicher Körperverletzung, Betrugs, Fahrerflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verletzung der Unterhaltspflicht ist er bereits sechsfach vorbestraft.

Nerstheimer verteidigte auch NS-Kriegsverbrecher

Zudem sorgten vielen weitere Äußerungen Nerstheimers für Entsetzen: So hatte er auf Facebook mit rassistischen Äußerungen gegen syrische Flüchtlinge ("einfach widerliches Gewürm") polemisiert und dunkelhäutige Menschen als "Bimbos" bezeichnet. Zudem verteidigte er SS-Hauptsturmführer Erich Priebke, der bei einem Massaker in den Ardeatinischen Höhlen nahe Rom 335 Zivilisten ermorden ließ, darunter 75 Juden. Die Erschießung sei "rechtmäßig" gewesen, behauptete Nerstheimer 2013.



Nerstheimer errang 2016 als AfD-Kandidat im Ostberliner Wahlkreis Lichtenberg 1 ein Direktmandat. Wegen seiner kontroversen Äußerungen trat er später nicht der AfD-Fraktion bei, blieb aber Parteimitglied. (dk)