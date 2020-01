Wegen "Stripperstange": Buttigieg sagt Veranstaltung in Schwulenbar ab

Heute, 16:27h, noch kein Kommentar

In der queeren Community der Vereinigten Staaten sorgt die Absage eines Spendensammel-Events in einer Schwulenbar in Providence (Bundesstaat Rhode Island) für Aufregung: Pete Buttigieg, der erste offen schwule Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hatte am Samstag eigentlich einen "Fundraiser" in der beliebten Kneipe "The Dark Lady" veranstalten wollen.



Auf der Facebook-Seite der Bar war aber das Event kurzfristig abgesagt worden: "Pete Buttigiegs Ehemann hat dessen Auftritt bzw. dessen Spendensammelveranstaltung in 'The Dark Lady' gerade abgesagt, weil die 'Schwulenbar eine Stange für Tänzer hat", hieß es dort. "Sorry, aber dieses Event wird heute Abend nicht stattfinden." Süffisant fügten die Barbesitzer den Satz an: "Wir vermuten, dass so der Umgang eines schwulen Kandidaten mit der schwulen Community aussieht." Zu dem Bild des Bar-Teams rund um die Stange wurde unter anderem der Hashtag #dancersforanyoneelse (Tänzer für alle übigen) gesetzt.



Diese Stange ist offenbar dem offen schwulen Präsidentschaftskandidaten zu heiß

Keine direkte Stellungnahme von Buttigieg

Das Wahlkampfteam von Buttigieg wollte sich nicht direkt zu der Anschuldigung äußern. Pressesprecherin Tess Whittlesey erklärte lediglich in einer E-Mail gegenüber der Zeitung "Providence Journal": "Unser Engagement für LGBTQ-Rückzugsräume ist stark und wir werden uns immer dafür einsetzen, Veranstaltungen in Räumen abzuhalten, in denen jeder willkommen ist. Pete und [sein Ehemann] Chasten wissen aus erster Hand, wie wichtig es für Mitglieder der LGBTQ-Community ist, einen sicheren Ort zu haben, in dem man sich treffen kann. Unsere Kampagne würde nichts tun, um vorsätzlich einen solchen Ort nicht zu respektieren."



Buttigieg hat sich im Wahlkampf bisher als Kandidat der Mitte positioniert und auch oft über seinen christlichen Glauben und seinen Militärdienst gesprochen. Mit dieser Strategie will er Unentschlossene ansprechen, die als sehr links geltende Kandidaten wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren abschrecken könnten. Diese Strategie brachte ihm auch Kritik aus der Community ein. Laut einer Umfrage unter queeren Wählern vom November liegt er unter den Kandidaten der Demokratischen Partei nur auf Rang vier (queer.de berichtete).



One year from today, a new president takes office and a new era begins.



If youre with me, please chip in: https://t.co/zmeIM09tAC pic.twitter.com/4oHQdVWqso Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) January 21, 2020 Twitter / PeteButtigieg | Auch mit Patriotismus will Buttigieg um Wählerstimmen werben

Community gespalten

In sozialen Netzwerken sind Nutzer über die Absage gespalten. Manche betrachten als falsch, dass Buttigieg einen der beliebtesten LGBTI-Orte in Rhode Island meidet. Andere verweisen darauf, dass die konservative Presse mit Bildern von Buttigieg neben einer "Stripperstange" gegen den Kandidaten polemisieren könnte.



Buttigieg, der Bürgermeister der 100.000 Einwohner zählenden Stadt South Bend im Bundesstaat Indiana, wurden zu Beginn seiner Kampagne kaum Chancen eingeräumt. Der 38-Jährige überraschte aber mit einem sehr erfolgreichen Wahlkampf. Manche Umfragen sahen ihn sogar bei der ersten Vorwahl, die in Iowa ám 3. Februar stattfindet, in Führung (queer.de berichtete). Ihm werden allerdings nach wie vor nur Außenseiterchancen auf die Nominierung eingeräumt. Als aussichtsreichere Kandidaten sehen Wettbüros Favorit Joe Biden, die beiden linken Politiker Bernie Sanders und Elizabeth Warren sowie den New Yorker Ex-Bürgermeister und Milliardär Michael Bloomberg an. (dk)