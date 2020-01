AKK dieses Jahr nicht närrisch

Beim "Stockacher Narrengericht" hatte AKK vor elf Monaten über Intersexuelle gespottet – und musste dafür viel Kritik einstecken (Bild: Screenshot SWR)

Die CDU-Bundesvorsitzende und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wird in den nächsten Wochen dem Karneval fernbleiben. "Frau Kramp-Karrenbauer hat in dieser Session keine Auftritte im Karneval geplant", teilte die CDU am Mittwoch auf Anfrage des Nachrichtenportals "watson" mit. Konkrete Gründe für das Fernbleiben nannte die Partei bislang nicht.



Freilich wird spekuliert, dass die Absage mit einem Auftritt aus dem letzten Jahr zusammenhängen könnte: Kramp-Karrenbauer hatte am 28. Februar 2019 auf dem "Stockacher Narrengericht" in Baden-Württemberg mit einem Witz auf Kosten von intergeschlechtlichen Menschen für Empörung gesorgt (queer.de berichtete).



Die saarländische Politikerin hatte damals erklärt, "Toiletten für das dritte Geschlecht" seien "für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür – dazwischen – ist diese Toilette". Für den "Scherz" wurde die CDU-Chefin von anderen Parteien sowie den Lesben und Schwulen in der Union scharf kritisiert, während sie selbst die Äußerungen mehrfach trotzig verteidigte (queer.de berichtete). Sogar ihre Umfragewerte brachen kurz nach der Debatte ein (queer.de berichtete). Unterstützung für AKK kam dagegen aus der AfD; der Brandenburger AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz verteidigte sie etwa gegen eine "mediale Minderheitendiktatur" (queer.de berichtete).

AKK ist Sonderbotschafterin für Kulturgut Karneval

Die Absage kommt umso überraschender, da die Ministerin erst im September 2019 vom Bund Deutscher Karneval (BDK) zur Sonderbotschafterin für das Kulturgut Fasching/Fastnacht/Karneval ernannt worden war (queer.de berichtete). Die saarländische Politikerin tritt seit 2009 regelmäßig als Putzfrau Gretel mit Kittelschürze und Kehrbesen auf. (dk)