Frankreichs Senat billigt Ausweitung künstlicher Befruchtung

Präsident Macron will das Bioethik-Gesetz in Frankreich modernisieren

Heute, 11:58h, noch kein Kommentar

Die Legalisierung der künstlichen Befruchtung auch für lesbische Paare und unverheiratete Frauen hat in Frankreich eine wichtige Hürde genommen. Der von der Opposition dominierte Senat stimmte am späten Mittwochabend einem entsprechenden Artikel zu, der Teil eines neuen Bioethikgesetzes ist. 160 Senatoren des Oberhauses des französischen Parlaments sprachen sich dafür aus, 116 dagegen. Im Senat stellt Präsident Emmanuel Macrons Partei LREM nur 21 von 348 Parlamentariern.



Der Senat schränkte das Gesetz jedoch ein: Die Kammer will die Rückerstattung der Kosten durch die Sozialversicherung auf Fälle beschränken, in denen eine medizinische Notwendigkeit besteht. Das würde lesbische Paare und alleinstehende Frauen von der Kostenerstattung größtenteils ausschließen. Nach Vorstellung von Gesundheitsministerin Agnès Buzyn sollten die Kosten für künstliche Befruchtung eigentlich für alle Frauen von der Sozialversicherung getragen werden.

- Werbung -

: "Über 5000 Menschen fordern das diskriminierende Transsexuellengesetz abzuschaffen. Du auch?" - Werbung -: "Über 5000 Menschen fordern das diskriminierende Transsexuellengesetz abzuschaffen. Du auch?"

Reform war ein Versprechen Macrons

Bisher ist die künstliche Befruchtung nur heterosexuellen Paaren erlaubt, die keine Kinder zeugen können. Die Reform war ein großes Versprechen von Präsident Macron. Gegen sie gibt es viel Kritik von katholischen Verbänden und Politikern aus dem rechten Spektrum.



Am 4. Februar will der Senat nun über den gesamten Gesetzestext abstimmen, danach geht er wieder zurück in die Nationalversammlung. Diese hatte ihn bereits im vergangenen Herbst gebilligt (queer.de berichtete).



Gegen die Gesetzesreform waren vergangenen Sonntag tausende Menschen in Paris auf die Straße gegangen. Zum Protest aufgerufen hatte das LGBTI-feindliche Bündnis "La Manif pour tous" (queer.de berichtete). Laut Umfragen spricht sich allerdings eine große Mehrheit der Franzosen für die Bioethik-Reform aus. (dpa/dk)