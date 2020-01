Tötung von Jim Reeves war kein Mord

Jim Reeves "Sqeezer"-Video zum Song "Sweet Kisses" aus dem Jahr 1996

Vier Jahre nach der Tat ist das Urteil im gewaltsamen Tod des bisexuellen Sqeezer-Sängers Jim Reeves rechtskräftig. Der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Leipzig bestätigte am Mittwoch die Entscheidung des Landgerichts Berlin, das zwei polnische Wanderarbeiter des Totschlags in einem besonders schweren Fall schuldig gesprochen hatte (queer.de berichtete). Die beiden Männer waren zu Haftstrafen von 13 bzw. 14 Jahren verurteilt worden.



Der Sänger der Band Sqeezer war Anfang 2016 tot in einem Berliner Hostel aufgefunden worden (queer.de berichtete). Später kam heraus, dass die beiden damals 24 und 31 Jahre alten Täter ihn gefoltert, sexuell misshandelt und getötet hatten, angeblich weil sie empört darüber gewesen seien, dass Reeves mit ihnen geflirtet habe.

BGH: Landgericht machte keine Fehler

Die BGH-Richter konnte im Urteil des Landgerichts keine Rechtsfehler feststellen. Das Berliner Landgericht hatte als Hauptmotiv der Täter deren Wut auf sexuelle Avancen von Reeves ausgemacht – und nicht Hass auf Homo- und Bisexuelle. Zwar hatte das Gericht eine latente Homophobie bei den beiden Männern festgestellt, die aber nicht für das Mordmerkmal des niedrigen Beweggrundes ausgereicht habe. Das Mordmerkmal der Grausamkeit kam nach Ansicht der Richter unter anderem deshalb nicht zum Tragen, weil Reeves zum Zeitpunkt einer mehrfachen brutalen Vergewaltigung mit einem Stuhlbein schon bewusstlos gewesen sei. Schuldmindernd wurde auch die starke Alkoholisierung der Täter berücksichtigt.



Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte eine Verurteilung wegen Mordes erreichen wollen und ging deshalb in die Revision (queer.de berichtete). Die Verteidigung sah die Strafe dagegen als zu hart an und legte ebenfalls Rechtsmittel ein.



Details des Verbrechens zeigen die nur schwer vorstellbare Grausamkeit der Täter: Der ehemalige Sänger der Band Sqeezer starb an inneren Verletzungen, weil eine Rippe seine Lunge punktierte. Der Gerichtsmediziner hatten insgesamt 15 gebrochene Rippen als Folge des Gewaltexzesses feststellen können. Die Penetration mit dem Stuhlbein hatte zu lebensgefährlichen Darmverletzungen geführt. (dk)