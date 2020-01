Utah verbietet Pseudotherapien zur "Heilung" von queeren Jugendlichen

Medill DC / wikipedia) Gouverneur Gary Herbert setzte sich für das Verbot von "Konversionstherapien" ein (Bild:

Heute, 15:18h,

"Therapien", die zum Ziel haben, Homo- oder Transsexualität von Jugendlichen zu "heilen", sind seit Mittwoch im Mormonenstaat Utah verboten. Damit ist Utah der 19. US-Bundesstaat, der ein derartiges Verbot ausgesprochen hat. Allerdings gibt es bei diesem Verbot Ausnahmen: Es betrifft nur lizenzierte Therapeuten; Pfarrer oder andere religiöse Berater, die sich nicht direkt beim Staat registriert haben, sind ausdrücklich ausgenommen.



Bereits letzten Herbst hatte die konservative Regierung von Utah überraschend das Verbot angekündigt. Davor hatte die Regierung von Gary Herbert, dem republikanischen Gouverneur von Utah, eigens mit der im Bundesstaat einflussreichen Mormonenkirche verhandelt, die immer wieder durch Homosexuellenfeindlichkeit aufgefallen ist (queer.de berichtete). Die meisten Abgeordneten des Bundesstaates und der Gouverneur sind Mitglieder der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage", die neben dem Alten und Neuen Testament auch das "Buch Mormon" in einer Art Sequel als heilige Schrift anerkennt. Die Kirche gab ihr Okay zu dem Verbot, sofern Ausnahmeregelungen für Geistliche vereinbart werden.

- Werbung -

: "Über 5000 Menschen fordern das diskriminierende Transsexuellengesetz abzuschaffen. Du auch?" - Werbung -: "Über 5000 Menschen fordern das diskriminierende Transsexuellengesetz abzuschaffen. Du auch?"

Hat das Verbot Vorbildfunktion für konservative Staaten?

Queere Organisationen begrüßten die Regelung trotz der Einschränkungen – und hoffen, dass bald auch weitere konservative Staaten dem Beispiel Utahs folgen werden. "Das gibt vielen Menschen Hoffnung", erklärte etwa Shannon Minter vom National Center for Lesbian Rights.



LGBTI-Aktivisten und Opfer der "Homo-Heilung" hatten im September 2019 in einer Anhörung für ein Verbot der Praxis geworben. Gouverneur Herbert, der sich in der Vergangenheit nicht als Anhänger von LGBTI-Rechten geoutet hatte, zeigte sich damals beeindruckt – und sagte: "Die Geschichten von Jugendlichen, die diese sogenannten Therapien durchmachen mussten, sind herzzerreißend."



Weltweit gibt es Debatten um das Verbot von "Konversionstherapien". Experten warnen schon seit Jahren davor, dass derartige Versuche der "Heilung" Menschen in die Depression oder gar den Suizid treiben können. Der Weltärztebund erklärte deshalb 2013, dass "Homo-Heilung" die Menschenrechte verletze und nicht zu rechtfertigen sei (queer.de berichtete).



Das deutsche Kabinett hat im Dezember ein von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) initiiertes weitgehendes Verbot von "Konversionstherapien" beschlossen (queer.de berichtete). Es soll das Anbieten, Bewerben oder Vermitteln solcher Behandlungen unter Strafe stellen. (dk)