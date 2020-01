IMMS Immobilien Berlin sucht kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d)

Heute, 13:53h, noch kein Kommentar





IMMS Immobilien GmbH Berlin sucht ab sofort einen



kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d)



in Teilzeit- mit späterer Option auf Vollzeitanstellung!



Im Jahr 2006 in Berlin gegründet, beschäftigen wir uns jeden Tag mit der Vermietung und Verkauf von Wohnungen. Nicht nur Käufer und Verkäufer, auch Vermieter und Mieter schätzen unseren ausgeprägten Dienstleistungsgedanken und unser kundenorientiertes Konzept. Unser Erfolg ist unsere Beliebtheit und Weiterempfehlung – das macht Spaß!



Wenn Du Dich für unsere Branche interessierst, bringen wir Dir auch als Quereinsteiger alles bei. Schau mal ob Du Dich hier wiederfindest:



Aufgaben (u.a.):

- Mithilfe bei der Planung, Koordination und Durchführung von Kundenterminen

- Überwachung, Aktualisierung und Pflege der Immobilienportale

- Bildbearbeitung und Mithilfe bei Exposé-/Anzeigenerstellungen

- unterschiedlichste E-Mail-Kommunikation

- diverse buchhalterische Abwicklungen inklusive Ablagesysteme

- ständige Pflege von Datenbanken wie Umsatz-, Objekt- und Kundendatenbank

- Kundengespräche in unserem Beratungsbüro



Voraussetzungen:

- Freundliche und höfliche Umgangsformen

- Deutsch in Wort und Schrift

- Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Teamfähigkeit

- Vorkenntnisse im Umgang mit MS Office



Erwünscht:

- kaufmännischer Background

- Sprachkenntnisse in Englisch



Perspektiven:

- unbefristetes Arbeitsverhältnis in Teilzeit (später Vollzeit möglich)

- Weiterentwicklungsmöglichkeiten in allen Unternehmensbereichen

- Teilnahme an Fortbildungen

- Firmenhandy



Wir versprechen Dir ein kleines cooles queeres Team in einem beliebten und erfolgreichen Unternehmen und eine Stelle mit Entwicklungspotenzial. Unser Beratungsbüro befindet sich im Schöneberger Kiez, was uns in der Szene einen hohen Bekanntheitsgrad beschert.



Bewerbung u.a. mit Lebenslauf bitte per E-Mail an:



Ansprechpersonen: Herr M. Schmidt und Herr M. Schuberth



Kontakt:

IMMS Immobilien Management & Services GmbH

Fuggerstraße 45

10777 Berlin