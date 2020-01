Österreich: Schwules Paar nach Angriff allein gelassen

Heute, 14:10h,

In der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt kam es am frühen Samstagmorgen zu einem homophoben Angriff auf ein schwules Paar. Den Vorfall machte das Bündnis Queer Klagenfurt am Mittag in einem Facebook-Post öffentlich.



Demnach standen die beiden Opfer gegen vier Uhr Arm in Arm an einem Würstchenstand am Heuplatz vor den City Arkaden, als eine Gruppe von etwa fünf jungen Männern begann, sie mit Essen zu bewerfen und homophob zu beleidigen. Da es keine Eskalation der Situation wollte, ging das Paar um die Ecke, doch die jungen Männer kamen ihm hinterher und schlugen nun auch zu. Dabei ging mindestens einer der Angegriffenen zu Boden.

Solidarität statt Weggucken und Leugnen gefordert

Laut Queer Klagenfurt eilte kein einziger der umstehenden Menschen den schwulen Männern zu Hilfe. Auch ihrer mehrfachen Bitte, die Polizei zu rufen, seien hinzugekommene Passanten nicht nachgekommen. Schließlich konnten die angegriffenen Männer selbst den Notruf wählen.



Als die Polizei eintraf, waren die schwulenfeindlichen Angreifer noch vor Ort. Die Beamten nahmen zwar die Personalien aller Beteiligten auf, hätten sich laut Queer Klagenfurt jedoch äußerst unsensibel verhalten: "Leider hat die Polizei die Situation vor Ort falsch eingeschätzt und zu den Opfern des Angriffs gesagt: 'Es gibt immer zwei Seiten' bei einem Raufhandel."



"Wir fordern die Polizei auf, den Vorfall als homophoben Angriff zu klassifizieren", kritisierte das Bündnis in seinem Facebook-Post. Statt Weggucken und Leugnen sei Solidarität gefragt: "Wie rufen dazu auf, diesen Vorfall zu teilen. Diskriminierung, Homophobie und Angriffe, als auch die Angst vor Angriffen, sind immer noch Teil der Lebensrealität queerer Menschen." Zeugen des Angriffs am Heuplatz werden gebeten, sich bei Queer Klagenfurt zu melden. (cw)