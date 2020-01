Erneut kein Gedenken an homosexuelle Nazi-Opfer im Bundestag

Heute, 11:17h,

Im Bundestag sowie in den Landtagen wird am Montag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen gedacht. LGBTI-Aktivisten kritisieren, dass es weiter kein schwerpunktmäßiges Gedenken im Bundestag über die Verfolgung von Homosexuellen gebe.



Eine entsprechende Petition, um im Hohen Haus "erstmals an die homosexuellen Opfer der NS-Zeit zu erinnern", war vor über zwei von Lutz van Dijk gestartet worden. Er wollte erreichen, dass besser an diese Opfergruppe erinnert werden solle und einer ihrer Vertreter bei der jährlichen Veranstaltung spricht (queer.de berichtete). Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble lehnte das Anliegen aber vergangenes Jahr erneut mit dem Argument ab, "dass gerade der Gruppe der homosexuellen Opfer im Rahmen der Gedenkstunden im Deutschen Bundestag von Beginn an gedacht worden" und immer wieder auf diese Gruppe Bezug genommen worden sei (queer.de berichtete). In diesem Jahr werden Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Staates Israel, Reuven Rivlin, die Gedenkreden halten.



Seinen Einsatz für eine Gedenkstunde, bei der Homosexuelle "nicht nur in einer Aufzählung" erwähnt werden, begründete van Dijk in einem am Sonntag erschienen Artikel im "Tagesspiegel" unter anderem mit der zunehmenden Homosexuellenfeindlichkeit in Polen. So gebe es dort nun "LGBT-freie Zonen", außerdem finde in der Gedenkstätte Auschwitz keinerlei "für Besucher sichtbare Erinnerung an die Opfergruppe der Homosexuellen" statt.



Die Petition von van Dijk ist bislang von 170 prominenten Unterstützer*innen unterzeichnet worden, darunter viele LGBTI-Aktivisten, Wissenschaftler und Holocaust-Überlebende. Zuletzt unterschrieben mit dem Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz und Kirchenpräsident Volker Jung auch Vertreter von katholischer und evangelischer Kirche die Petition (aktuelle PDF-Fassung).

LSU und SPDqueer für Gedenken im Bundestag

Trotz der Blockade ihres Parteifreundes Schäuble setzen sich die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) am Montag in einer Pressemitteilung für ein "gesondertes Gedenken im Bundestag spätestens 2021" ein – freilich ohne Schäuble direkt zu kritisieren.



Auch die SPDqueer forderte ein Umdenken: "Lange Zeit wurden Schicksale totgeschwiegen. Das gilt auch für den Bundestag: Seit mehr als zwei Jahrzehnten gedenkt er der Opfer des Nationalsozialismus, noch nie wurde dabei explizit an die verfolgten Homosexuellen erinnert. Als Sozialdemokrat*innen wollen wir dazu beitragen, dass es kein erneutes Schweigen gibt", erklärten Carola Ebhardt und Elia Scaramuzza, die kommissarischen Bundesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der SPD für Akzeptanz und Gleichstellung.

Landtage von Rheinland-Pfalz und Hessen erinnern an homosexuelle Opfer

Dass es anders geht, zeigen Initiativen der Länder: In Rheinland-Pfalz wurde am Montag eine Plenarsitzung in der Gedenkstätte KZ Osthofen abgehalten – Schwerpunkt war dabei die Verfolgung Homosexueller. Professor Dr. Michael Schwartz vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin erinnerte am Vormittag in seiner Gedenkrede an die Opfer, ebenso wie Landtagspräsident Hendrik Hering und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD). Die Redner bedauerten auch, dass Nachkriegsdeutschland nahtlos an die Nazi-Verfolgung von sexuellen Minderheiten anknüpfte.



Landtagspräsident Hering bei seiner Rede

Schwartz beklagte eine "weitreichende Kontinuität" zwischen dem NS-Recht und dem bundesdeutschen Recht beim Thema Homosexualität – und verwies darauf, dass viele Juristen und Polizisten in der Bundesrepublik das Sagen hatten, die bereits unter den Nazis Karriere gemacht haben. "Homosexuelle Opfer der NS-Diktatur haben lange Zeit keine Stimme gehabt", bedauerte auch Landtagspräsident Hering. Das gegen Schwule gerichtete Gesetz blieb in Westdeutschland bis 1969 in seiner Nazi-Version bestehen und wurde erst 1994 abgeschafft. "Wie kann es sein, dass nach dem Gräuel der NS-Zeit ganze Gruppen von Menschen weiter ausgegrenzt werden?", fragte Hering.



Rheinland-Pfalz greift das Thema weiter in einer Ausstellung im Landtag und Veranstaltungen im ganzen Bundesland auf. Auch im hessischen Landtag ist die Verfolgung aufgrund von Homosexualität am Mittag Thema. Dazu hält Sybille Steinbacher, die Direktorin des Fritz Bauer-Instituts, eine Rede. Unter anderem in Berlin und Köln finden am Montag zudem Gedenkveranstaltungen an den Mahnmalen für homosexuelle NS-Verfolgte statt. (dk)