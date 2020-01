John McEnroe bezeichnet Homo-Hasserin Margaret Court als "verrückte Tante"

Heute, 11:52h,

Ex-Tennisspielerin Margaret Court ist am Montag bei den Australian Open in Melbourne für ihre Erfolge geehrt worden. Anlass ist, dass sie vor 50 Jahren alle vier Grand-Slam-Turniere gewinnen konnte (das gelang außer ihr nur Maureen Connolly und Steffi Graf). Die Ehrung führte zu teils scharfer Kritik, weil die 77-Jährige immer wieder mit LGBTI-feindlichen Äußerungen für Aufsehen sorgt. Zu den Kritikern gehört auch das amerikanische Tennisidol John McEnroe.



In einem humoristischen Clip für den TV-Sender Eurosport erklärte McEnroe: "Es gibt nur eine Sache, die länger als Margaret Courts sportliche Errungenschaften ist: Ihre Liste an beleidigenden und homophoben Äußerungen." Er outete sie als Unterstützerin des Apartheid-Regimes in Südafrika und listete viele ihrer LGBTI-feindlichen Aussagen auf. "Margaret Court ist eigentlich eine Bauchrednerin, die die Bibel nutzt, um alles zu sagen, was sie sagen möchte", so McEnroe. "'Tennis Australia' steckt in einem Dilemma: Was sollen sie mit ihrer verrückten Tante machen?" "Tennis Australia"-Chef Craig Tiley hatte Court eingeladen, distanzierte sich aber gleichzeitig von ihren LGBTI-feindlichen Äußerungen. Man könne aber die Person nicht von ihren Erfolgen trennen, erklärte McEnroe.



"Please win two more Grand Slams so we can leave Margaret Court and her offensive views in the past where she belongs"



John McEnroe aka the Comissioner of Tennis is back and he's got a request for @SerenaWilliams pic.twitter.com/3TeKa8JS2B Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 26, 2020 Twitter / Eurosport_UK

McEnroe rief Serena Williams dazu auf, zwei weitere Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Sie würde es dann auf 25 Titel bringen und Court überholen, die während ihrer aktiven Laufbahn zwischen 1960 und 1977 insgesamt 24 Titel der vier bedeutendsten Tennis-Turniere der Welt gewinnen konnte – das ist immer noch Rekord. "Damit können wir Margaret Court und ihre beleidigenden Ansichten in der Vergangenheit lassen, wo sie hingehört", so McEnroe.



Margaret Court nutzt seit Jahrzehnten ihre Prominenz, um gegen Homo- und Transsexuelle Stimmung zu machen (Bild: Eric Koch / Anefo / wikipedia)

Erst vor wenigen Wochen behauptete Court in ihrer Funktion als Pastorin etwa, dass Trans Kinder vom Teufel befallen seien (queer.de berichtete). Es gibt unzählige Zitate Courts, in denen sie gegen Homosexuelle polemisiert – so hatte sie sexuelle Minderheiten etwa pauschal als "widerlich" bezeichnet (queer.de berichtete). (dk)