Schwuler Schlagzeuger Sean Reinert ist tot

Der offen schwule Schlagzeuger Sean Reinert ist am Freitag im Alter von nur 48 Jahren gestorben. Wie das Portal TMZ berichtete, wurde der Drummer von Heavy-Metal-Bands wie Cynic, Death und Æon Spoke gegen 20.45 Uhr in seinem Wohnhaus in San Bernadino im Süden des US-Bundesstaates Kalifornien leblos aufgefunden. Nach ersten notärztlichen Maßnahmen wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren, aber bei der Ankunft für tot erklärt.



Seine Ex-Band Death hat sich nach dem Bekanntwerden von Reinerts Tod am Samstag zu Wort gemeldet: "Ruhe in Frieden. Er war ein absolutes Monster und Genie am Schlagzeug."



Eric Greif, der frühere Manager von Death, erklärte auf der Facebookseite der Band: "Ich bin wirklich sprachlos angesichts des Todes meines Freundes und Kollegen Sean Reinert. Ich habe gerade mit Seans Ehemann Tom telefoniert. Es gibt momentan noch keine Details. Meine Liebe und meine besten Wünsche gehen an seine Familie. Es gibt keine weiteren Worte dafür."



I am truly without words at the death of my friend and colleague Sean Reinert. I just got off the phone with Sean's…

Sean Reinert hatte sich 2014 gemeinsam mit seinem Cynic-Bandkollegen Paul Masvidal, den er seit seiner Jugenzeit kennt, als schwul geoutet. Er sprach damals auch darüber, was Schwulsein im teilweise homophoben Metal-Umfeld bedeutete. "Ich sehe all diese Typen, wie sie zu unseren Alben headbangen", so Reinert damals. "Und ich denke mir nur: 'Das Zeug, weswegen ihre eure Köpfe bewegt – das ist ganz schwuler, schwuler Metal, Mann!" Er ergänzte: "Homosexuelle sind überall, wir machen jeden Job, wir spielen alle Arten von Musik. Und wir waren immer schon so. Ich habe Jahre gebraucht, um mutig genug zu sein für die Aussage: 'Wenn du ein Problem damit hast, dann wirf unsere Alben weg. Das ist dein Problem, nicht meines'." (dk)