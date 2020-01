queer.de sucht freies Redaktionsmitglied

Heute, 16:44h, noch kein Kommentar

Die queer.de-Redaktion sucht zur Ausweitung und qualitativen Stärkung der Berichterstattung eine*n erfahrene*n Journalist*in als



freies Redaktionsmitglied.



Wir wünschen uns eine Person, die gerne Interviews führt, tagesaktuelle Berichte ebenso gerne schreibt wie aufwändigere Reportagen und mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg hält. Thematische Schwerpunkte sind Politik und Kultur. Besonders freuen wir uns über die Bewerbung von lesbischen, bisexuellen, trans und inter Menschen.



Wir erwarten:

• Beherrschung des journalistischen Handwerkszeugs

• Erfahrungen im Onlinejournalismus

• Gute Kenntnisse der aktuellen queerpolitischen Debatten

• Keine Angst vor Recherche

• Eigene Themenideen

• Meinungsfreudigkeit

• Ausführung von Auftragsarbeiten

• Einarbeitung in unser Online-Redaktionssystem



Wir bieten:

• Selbstbestimmtes Arbeiten in einem kleinen Team vom eigenen Schreibtisch aus

• Festes Pauschalhonorar für 20 Beiträge im Monat

• Ausweitung der Zusammenarbeit und ggfs. Festanstellung zu einem späteren Zeitpunkt angestrebt



Kurzbewerbung mit Arbeitsproben bitte per E-Mail an Micha Schulze, .