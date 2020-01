Will Heidi Klum Conchita Wurst loswerden?

Heute, 10:41h,

"Heidi Klum verlangt, Conchita Wurst für die zweite Staffel zu ersetzen. Sie braucht ein Bauernopfer." Mit diesen Worten soll ein "Insider" gegenüber der "Bild"-Zeitung Knatsch hinter den Kulissen von "Queen of Drags" beschrieben haben.



Klum soll mit der Performance der ESC-Siegerin als Jurorin nicht einverstanden gewesen sein. Außerdem wolle die 46-Jährige so davon ablenken, dass das Konzept der Show nicht wie geplant aufgegangen sei. Das habe sich in der äußerst schwachen Sehbeteiligung gezeigt: Die sechs Folgen erreichten nur 960.000 bis 1,5 Millionen Zuschauer und blieben damit nicht nur weit hinter den Quoten der Klum-Show "Germany's Next Topmodel", sondern lagen auch meist unter dem Senderschnitt.



Hinzu sei gekommen, dass die Sendung von einem Teil der Community nicht akzeptiert worden sei. Tatsächlich hatte es im Vorfeld des Sendestarts Aufruhr in der Drag-Community gegeben: So wurde eine Petition gegen die Show gestartet, die sich vor allem gegen die Personale Klum richtete (queer.de berichtete). Es wurde kritisiert, dass Klum keine nennenswerte Verbindung zur Schwulen- und Dragqueen-Szene habe. Außerdem wurde sie für ihren Umgang mit Kandidatinnen in ihrer Realityshow "Germany's Next Topmodel" kritisiert. "Sie hat wahrscheinlich gedacht, das Phänomen Drag ist einfach schwuler Karneval", so der Insider gegenüber "Bild".



Margot Schlönzke: Conchita war der einzige Lichtblick

Die Berliner Dragqueen Margot Schlönzke, die die Petition gegen Klum mitinitiierte, sieht die Berichte über einen Ausstieg Wursts kritisch: "Conchita WURST war mit ihrer Kompetenz der einzige LICHTBLICK unter den festen Jurymitgliedern von 'Queen of Drags'! Und nun soll die einzige Person mit Drag-Kompetenz ausgetauscht werden?", schrieb sie auf Facebook.



"Bild": ProSieben plant zweite Staffel zu beauftragen

Nach Informationen des Boulevardblatts soll es eine zweite Staffel der Serie geben – Bill Kaulitz soll anders als Wurst wieder dabei sein. Der 30-Jährige ist Klums Schwager. Klum habe ein Interesse an der Fortsetzung der Realityshow, da die Absetzung nach nur einer Staffel ihrer Marke schaden könnte. ProSieben wollte aber die Fortsetzung noch nicht bestätigen: Man entscheide "entspannt" im Frühjahr, erklärte ein Sendersprecher gegenüber "Bild".



Siegerin der ersten Staffel wurde die Paderbornerin Yoncé Banks (queer.de berichtete). Sie erhielt als Preis 100.000 Euro, eine Kampagne mit der unter Dragqueens beliebten Schminkfirma MAC Cosmetics, eine Reise nach New York und ein Cover auf der deutschen Ausgabe der "Cosmopolitan". (cw)