Schwules Netzwerk NRW sucht Projektreferent_in (i/m/t/w)

Heute, 11:36h

Die 2019 neu gegründete Fachstelle #MehrAlsQueer sensibilisiert, berät, vernetzt und qualifiziert Fachkräfte, Teams und Organisationen zu Mehrfachdiskriminierungen von Queeren Menschen of Color/ mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Sie arbeitet mit den Strukturen der LSBTIAQ* Arbeit, mit Migrantischen Selbstorganisationen (MSO) und den Strukturen der Migrations- und Integrationsarbeit in NRW zusammen.



Das Team der Fachstelle #MehrAlsQueer unter Träger_innenschaft des Landesverbandes Schwules Netzwerk NRW e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine_n



Projektreferent_in (i/m/t/w) | 50% | 19,93 Std./Woche).



Die Stelle ist bis zum 31. Dezember 2020 befristet. Eine Weiterbeschäftigung ist bei entsprechenden Förderungen gewünscht und vorgesehen.



Ihre Aufgaben sind:

• Fachberatung für Fachkräfte, Teams und Organisationen zu den Themen der Fachstelle

• Konzeption und Durchführung von Sensibilisierungsveranstaltungen und Weiterbildungen

• Mitarbeit bei der landesweiten Vernetzung und Empowermentarbeit von Queeren Menschen of Color/mit Flucht- und Migrationserfahrung

• Gremien und Netzwerkarbeit

• Projektmanagement eines öffentlich geförderten Projektes



Sie bringen mit:

• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich der Sozialen Arbeit, Erziehungswissenschaften, Psychologie, Sozialwissenschaften oder vergleichbare Qualifikationen

• Erfahrungen in der pädagogischen und fortbildenden Arbeit mit Gruppen; psychosozialer Beratung oder Fachberatung

• Feldkompetenz in queeren Lebenszusammenhängen an der Schnittstelle Flucht / Migration und Rassismuserfahrungen mit Schwerpunkt schwule und/oder trans* und intergeschlechtliche Lebensweisen

• Erfahrungen in der Empowermentarbeit rassismuserfahrener Menschen wünschenswert

• Macht- und rassismuskritische Haltung und die Bereitschaft auf gemeinsames Lernen und Reflexion

• Ein hohes Maß an eigenständigem und strukturiertem Arbeiten im Rahmen von Projektmanagement

• Bereitschaft zu Abend- und Wochenendarbeit, Reisebereitschaft

• Gute PC- und Internetkenntnisse

• Wordpress, Indesign und/oder Photoshop Kenntnisse wünschenswert

• Mehrsprachigkeit wünschenswert



Wir bieten:

• Eine Vergütung angelehnt an TV-L bis Entgeltgruppe 11 (je nach Qualifikation)

• Einen Arbeitsplatz im Herzen von Köln

• Ein sympathisches und engagiertes Projektteam mit und ohne Rassismuserfahrungen

• Kontinuierliche Fortbildungen und Supervision

• Raum und Möglichkeiten, die Arbeit zu den Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Kontext Migration, Rassismus und Flucht in NRW weiter auf- und auszubauen



Wir möchten insbesondere Menschen mit persönlicher Migrationsgeschichte / Rassismuserfahrungen / Personen of Color und Schwarze Menschen sowie Menschen mit Beeinträchtigungen bestärken, sich zu bewerben.



Aussagekräftige Bewerbungen mit Lebenslauf bitte bis 13. Februar 2020 ausschließlich per Mail an: .

Ansprechperson: Benjamin Kinkel, Geschäftsführung



Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 17. und 18. Februar in Köln statt.