Schwulenberatung Berlin sucht Bundesfreiwilligendienst für queere Unterkunft

Heute, 13:27h, noch kein Kommentar

• Lust, queere Geflüchtete zu unterstützen?

• Interesse, Einblicke in den Arbeitsalltag einer Unterkunft zu gewinnen?

• Freude auf ein tolles Team?



Wir suchen eine*n Bufdi* (Bundesfreiwilligendienst) in der queeren Unterkunft für LSBTI* Geflüchtete in Berlin-Treptow zum nächstmöglichen Zeitpunkt.



Hauptaufgaben: Unterstützung der Hauswirtschaftskraft in der Hausmeisterei und in der Küche insbesondere bei der Ausgabe der Mahlzeiten an die Bewohner*innen. Seminarprogramm des Bundesfreiwilligendienstes ergänzend zum Arbeitseinsatz.



Voraussetzungen: Deutschkenntnisse mindestens B1 Niveau (Englisch- und/oder sonstige Sprachkenntnisse vom Vorteil); Kenntnisse von LSBTI*-Themen, interkulturelle Kompetenz



Aussagekräftige Bewerbungen (Anschreiben und Lebenslauf auf Deutsch oder Englisch) mit Kennwort A4/2019/3 bitte

- per Email an

- per Briefpost an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bei Fragen bitte an die Heimleitung Antje Sanogo wenden:

English version

• Want to support queer refugees?

• Interested in learning how a shelter works?

• Enjoy working in a lovely team?



We are looking for a Bufdi* (Bundesfreiwilligendienst) at our queer shelter for LGBTI refugees in Berlin-Treptow at the earliest opportunity.



Key tasks: Support of the housekeeping staff in the caretaker's office and in the kitchen, in particular with the distribution of meals to the residents.



Requirements: German at B1 level or above (English and/or other language skills desirable), Knowledge of LGBTI* issues, intercultural competence



Applications (cover letter and CV, in English or German) with code A4/2019/3

- via email to

- via mail to Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



For requests ask the shelter manager Antje Sanogo: