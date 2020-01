Homophober Starprediger tritt in Lanxess Arena auf

Franklin Graham macht bei Auftritten in Nachrichtensendern sowohl Werbung für seine evangelikale Form des Christentums als auch für die Republikanische Partei (Bild: Screenshot CNN)

Der amerikanische Starprediger Franklin Graham soll erstmals in Deutschland auftreten. Der 67-Jährige ist als Hauptredner des evangelikalen "Festival of Hope" vorgesehen, das am 20. Juni in der Lanxess Arena in Köln-Deutz stattfinden wird. Das Event wird von der nach Grahams Vater benannten "Billy Graham Evangelistic Association" mitorganisiert.



Graham hat in den letzten Jahren immer wieder gegen queere Menschen polemisiert. So warb er wiederholt für Homo-"Heilung" und lobte unter anderem das russische Gesetz gegen Homo-"Propaganda". 2015 rief er zum Boykott LGBTI-freundlicher Unternehmen auf und erklärte ein Jahr später, dass Homosexuelle "Feinde" der Christen seien, sofern sie ihre sexuelle Orientierung nicht "bereuen".



Der Prediger beschränkt sich nicht auf die Verbreitung des Evangeliums, sondern macht auch offen Politik für die Republikanischen Partei: Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 bezeichnete er den Islam etwa pauschal als "böse" und unterstützte die amerikanische Invasion des Iraks durch Präsident George W. Bush. 2010 behauptete er, der Demokratische Präsident Barack Obama sei als Muslim geboren worden. Im Januar 2017 trat er bei der Amtseinführung Donald Trumps auf. Auch in den aktuellen Präsidentschaftswahlkampf hat er sich bereits eingeschaltet: Graham forderte den offen schwulen Demokratischen Kandidaten Pete Buttigieg auf, für seine Homosexualität Buße zu tun (queer.de berichtete).



Udo Schröter / flickr) Die Lanxess Arena (umgangsprachlich Kölnarena) ist die Heimat des Eishockeyvereins Kölner Haie. Außerdem treten dort auch viele bekannte Stars wie Cher oder Elton John auf (Bild:

Graham in Liverpool und Sheffield ausgeladen

In Großbritannien haben geplante Auftritte des Brexit-Befürworters Graham bereits für Gegenwind gesorgt. Zwei Veranstaltungsorte in Liverpool und Sheffield haben bereits ebenfalls für Juni geplante Auftritte von Graham unter Berufung auf seinen Hass auf Homosexuelle abgesagt. Weitere Auftritte sind in Newcastle, Milton Keynes, Cardiff, Birmingham und London vorgesehen.



Angesichts der Absagen verteidigte sich Graham am Montag auf Facebook – und behauptete schlicht, dass er nicht homophob sei. Er führte zwar aus, dass Homosexualität von Gott als Sünde angesehen werde. "Aber Gott geht sogar weiter und sagt, dass wir alle Sünder sind – mich eingeschlossen". Er lud die LGBTQ-Community ein, zu seinen Veranstaltungen zu kommen "und die Botschaft des Evangeliums selbst zu hören."







Graham verspricht sich bereits viel von seiner ersten Predigt in Deutschland: "Ich freue mich, nach Köln zu kommen und den Menschen hier ganz neu zu sagen, dass Gott sie liebt und einen Sinn für ihr Leben hat", so der 67-Jährige laut dem christlichen Medienmagazin "pro". Er komme in die Bundesrepublik, "um die gleiche kraftvolle Botschaft zu verbreiten, die mein Vater hier fast 40 Jahre lang gepredigt hat". Auch der Anfang 2018 verstorbene Erweckungspredigers Billy Graham hatte stets gegen Homosexuelle polemisiert: Er bezeichnete zu Lebzeiten gleichgeschlechtliche Liebe als "unheilvolle Form der Perversion", die zu einem Verfall der Zivilisation führen werde. (dk)