Nach Beschwerden geht Berliner Stadtbad gegen Schwulensex vor

Heute, 12:51h,

Den Betreibern des Stadtbads Berlin-Neukölln wurde es zu bunt: Insbesondere sonntags während der FKK-Badezeit habe es laut "Berliner Morgenpost" wiederholt "Beschwerden von aufgebrachten Badegästen" gegeben, weil es "meist unter Männern" zu sexuellen Handlungen auf dem Gelände gekommen sei.



Die Betreiber wollen dem Treiben auf eigene Art Herr werden: Demnach sei das Duschen sonntagabends nur noch bei geöffneter Tür gestattet. Auf diese Art sollen die Bademeister eingreifen können, falls sich doch wieder ein paar Männer vergnügen sollten.



Gegenüber der "Morgenpost" wollte sich das städtische Bad nicht konkret zu den neuen Regeln mit den geöffneten Türen äußern. Pressesprecher Matthias Oloew sagte lediglich: "Die Privatsphäre beim Duschen im Stadtbad Neukölln ist gewährleistet, da die Tür zur Schwimmhalle geschlossen ist." Er wollte auch nicht sagen, wie lange diese Maßnahme dauern soll.

Sex im Schwimmbad kann als Erregung öffentlichen Ärgernisses geahndet werden

Immer wieder gibt es Debatten über Sex in öffentlichen Schwimmbädern. Manchmal enden sie in einer gerichtlichen Auseinandersetzung: So wurden 2017 vier ältere Männer in Hamburg angeklagt, weil sie in einer Sauna der Alsterschwimmhalle "unbekleidet aneinander sexuelle Handlungen" vorgenommen hätten (queer.de berichtete). Die 59- bis 75-Jährigen kamen am Ende glimpflich mit einer Verwarnung davon (queer.de berichtete). Die Erregung öffentlichen Ärgernisses kann nach Paragraf 183a des Strafgesetzbuchs mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden.



Schwulen oder bisexuellen Männern, die sexuelle Abenteuer in einer Badeatmosphäre suchen, wird empfohlen, eine Schwulensauna aufzusuchen. Derartige Einrichtungen gibt es in über 30 deutschen Städten. Vergangenes Jahr wählten die Nutzer von gay.de die Pluto Gay Sauna in Essen zur besten deutschen Schwulensauna (queer.de berichtete). (cw)