Wer gewinnt die Jockstrap-Parade?

Von Fabian Schäfer

Heute, 07:23h, noch kein Kommentar

Ein Hundebellen. Die Kamera folgt einem komplett in Leder gekleideten Mann, die Buchstaben BRMC stehen auf seiner Jacke. Wahrscheinlich irgendwas mit Motorcycle Club. Ein Schnitt, wir sehen ihn von vorne. Schnauzer, verspiegelte Sonnenbrille, Piercings in der Nase und im Ohr. Er bückt sich, die Kamera folgt ihm, und erzählt: Was da gebellt hat, war kein Hund.



Noch ein Schnitt, Blick auf einen anderen Lederkerl im Wald. Vor ihm sein Gegenstück, ein ganz in Weiß gekleideter Matrose. Nur sein Halstuch ist genauso schwarz wie das Leder. Zwei Abziehbilder dieser ikonenhaften schwulen Figuren. Nahaufnahme auf die weiße offene Hose, in der der andere herumspielt. Sie knutschen. Der Hundebesitzer spricht uns direkt an. Er sei der Gastgeber, und er heißt uns willkommen auf Fantasy Island.

Es geht den Teilnehmern um die Community – und den Sieg



Pro-Fun hat "Mr. Leather" mit deutschen Untertiteln auf DVD, als Stream und zum Download veröffentlicht

Das ist der ziemlich schräge und so gar nicht dokumentarische Anfang von "Mr. Leather". Weiter geht es in einer leeren Küche mit einer Nacherzählung der Geschichte der brasilianischen Lederszene und deren Suche nach einem würdigen Vertreter, dem Mr. Leather. Die Geschichte ist ziemlich verworren und wird noch dazu allzu zurückgenommen-langsam berichtet, und ob der Film sie wirklich braucht, ist fraglich.



Denn danach geht's erst so richtig los: Dann wird Dom Barbudo eingeführt, Brasiliens erster Mr. Leather. Eine Ikone der Szene, zu der alle aufschauen, laut seiner Homepage "über 40 Jahre alt". Sein Nachfolger wird gesucht, und darauf liegt eigentlich der Fokus von Daniel Nolascos Dokumentarfilm.



Fünf Teilnehmer haben es in die engere Auswahl geschafft, und sie tragen Namen wie DOM PC, Maoriguy oder Deh Leather. Regisseur und Drehbuchautor Daniel Nolasco folgt ihnen, er interviewt sie, wenn auch manchmal zu erschöpfend. Er lässt Jurymitglieder und Besucher*innen des Finales zu Wort kommen und spricht auch Themen wie Inklusion oder queere Sichtbarkeit an. Allen Teilnehmern, das wird deutlich, geht es nicht um sich, sondern vor allem um die Community. Und den Fetisch. Und den Gewinn der Jockstrap-Parade.



Dom Barbudo, Madonna und eine BDSM-Session



Die Finalisten zeigen stolz ihren Kleiderschrank, berichten von den Emotionen, die sie mit einem Paar Stiefel oder einer Weste verbinden, die sie irgendwo von einer Reise mitgebracht haben. Sie erzählen von Inspirationen und Vorbildern genauso wie davon, dass es billiger sei, nach Argentinien zu fliegen und dort Lederkleidung einzukaufen als dies in Brasilien zu tun. Die Kamera von Larry Sullivan tastet dabei ihre Körper von oben bis unten ab, jedes Detail der Outfits und Accessoires wird sichtbar.



Immer wieder wird "Mr. Leather" ganz ruhig und erotisch. Ganz lange in nur einer Kameraeinstellung verharrend, schauen wir Dom Barbudo bei einer BDSM-Session zu. Er bereitet zunächst die Couch und den Ganzkörperanzug vor, während Madonnas "Erotica" läuft, bis sein Spielgefährte dazukommen darf. Und es dann ziemlich zur Sache geht. Eine interessante, sehr voyeuristische, aber nicht plumpe Szene, die trotz allem etwas beliebig im ganzen Film wirkt.



So entmystifiziert "Mr. Leather" auf unkonventionelle und oft augenzwinkernde Weise diese Szene, die noch immer häufig missverstanden oder auf das pure Klischee reduziert wird. Die auf eine lange und reiche Geschichte zurückblickt, und die heute, so scheint es, hierzulande weniger sichtbar ist. Am Ende ist klar: Brasilien hat einen neuen Mr. Leather – und er wird das Land würdig beim International Mr. Leather vertreten.

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Infos zum Film



Mr. Leather. Dokumentarfilm. Brasilien 2019. Regie: Daniel Nolasco. Mitwirkende: Dom Barbubo, Dom PC, Kake, Deh Leather, Maoriguy, Heitor Werneck, Francine Zaqui. Gesamtlaufzeit: 85 Minuten. Sprache: portugiesische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch (optional). FSK 16. Pro-Fun Media