Volksverhetzung: Wird Ulrich Kutschera jetzt verurteilt?

Der Biologe Ulrich Kutschera, hier als Experte zu Charles Darwin in einer ARD-Sendung, macht seit Jahren mit LGBTI-feindlichen Aussagen von sich reden

Heute, 10:58h, noch kein Kommentar

Der wegen LGBTI-feindlichen Aussagen umstrittene Kasseler Evolutionsbiologe Ulrich Kutschera muss sich erneut vor dem dortigen Amtsgericht verantworten. Wie die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) berichtete, wird der im vergangenen Jahr ausgesetzte Prozess gegen den Professor, der am Sonntag 65 Jahre alt wird, nun wieder aufgenommen. Einen genauen Termin nannte die Zeitung nicht.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem AfD-nahen Professor u.a. Volksverhetzung in Tateinheit mit Beleidigung und Verleumdung vor (queer.de berichtete). Grund ist ein Interview, das er dem Portal kath.net im Juli 2017 anlässlich der gerade im Bundestag beschlossenen Ehe-Öffnung gegeben hatte. Darin betonte er unter anderem: "Sollte das Adoptionsrecht für Mann-Mann- bzw. Frau-Frau-Erotikvereinigungen kommen, sehe ich staatlich geförderte Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch auf uns zukommen" (queer.de berichtete).



Dieses kath.net-Interview ist Anlass für die Anklage gegen Ulrich Kutschera

Laut Kutschera gebe es bei "heteronormalen Elternpaaren mit Kindern" ein "genetisch verankertes Inzucht-Verbot". Bei schwulen Männern fehle dies: "Warum sollte ein 40-jähriger Homo-Mann nicht z. B. den 15-jährigen Adoptivling begehren, da zu diesem Kind überhaupt keine direkte erbliche Verwandtschaft besteht?" Daher bahne sich ein "Horror-Kinderschänder-Szenario" an – übrigens auch bei homosexuellen Frauen: "Da lesbische Frauen in verstärktem Maße zur Pädophilie neigen, ergeben sich dort analoge Probleme."

Der Prozess war 2019 aus formalen Gründen geplatzt

Im vergangenen Jahr war der Prozess gegen Kutschera nach der ersten sechsstündigen Verhandlung geplatzt. Grund war, dass Richter und Staatsanwalt keinen Fortsetzungstermin innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums von drei Wochen gefunden hatten (queer.de berichtete). Nun müssen elf Zeugen und ein Sachverständiger erneut vor Gericht befragt werden.



Kutschera stellte in der Verhandlung 14 Beweisanträge und wollte seine LGBTI-feindlichen Aussagen durch Anhörung von Wissenschaftlern und einem Kinderarzt "belegen". In einem Interview auf der Website der "Initiative Familienschutz" behauptete der Professor im vergangenen Jahr, er sei wegen seiner wissenschaftlicher Arbeit angeklagt worden, und bezeichnete das Kasseler Gerichtsverfahren "als eine Art 'Bücherverbrennung 2019'" (queer.de berichtete). Auch könne er gar nicht homophob sein, da er Musik des "geborenen Homoerotikers" Peter Tschaikowsky schätze. "Der Vorwurf, ein 'homophober Professor' zu sein, ist in Anbetracht meiner Verehrung von Peter Tschaikowsky nicht haltbar."



Bis zu seiner Entpflichtung aus Altersgründen im kommenden Jahr wird Ulrich Kutschera weiterhin an der Universität Kassel lehren. Bereits zum Sommersemester 2018 stellte die Hochschule allerdings laut HNA einen weiteren Dozenten für Evolutionsbiologie ein, damit Studierende, die das Wahlpflichtmodul zum Thema belegen, eine Alternative zum LGBTI-feindlichen Professor haben. (cw)