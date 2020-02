Bischof soll Jungpriester zu "Schwulentest" genötigt haben

Heute, 13:48h, noch kein Kommentar

Am letzten Wochenende wurde ein Missbrauchsverdacht rund um den österreichischen Altbischof Klaus Küng bekannt: versuchte Vergewaltigung eines Pfarrers nach Gabe von K.O.-Tropfen durch den katholischen Würdenträger, der auch studierter Mediziner ist (queer.de berichtete).



Nun erhob die Plattform Betroffener Kirchlicher Gewalt weitere Vorwürfe gegen den ehemaligen Familienbischof und Ex-Vorsitzenden der "Stiftung Opferschutz": So hat ausgerechnet Küng (als Vorgesetzter) ein paar Monate nach dem angeblichen Vergewaltigungsversuch sein Opfer (als Mitarbeiter) zu einem "psychiatrischen Schwulentest" zu einem deutschen Gerichtspsychiater beordert.



Dieser schickte dann sein "wissenschaftlich begründetes psychiatrisch-psychologisches Gutachten" direkt an "seine Exzellenz Herrn Bischof DDr. Klaus Küng". Das Opfer wurde von dem Psychiater und einem Psychologen über zwei Tage in ein Kreuzverhör genommen, um herauszufinden, ob der Jungpriester denn homosexuell sei.

"Wir schämen uns für Bischof Küng"

"Wir sind fassungslos und schämen uns für den ehemaligen Opus-Dei-Bischof Küng", erklärte Sepp Rothwangl von der Plattform Betroffener Kirchlicher Gewalt. "Menschenverachtender kann man kaum mehr sein. Wir fordern Küng nun auf, alles auf den Tisch zu legen. Und auch die Klasnic-Kommission soll etwaige Missbrauchsbeschwerden über ihren ehemaligen Chef offenlegen."



Von der Justiz verlangte die Plattform ein entschiedenes Vorgehen und forderte Hausdurchsuchungen in den Ombudsstellen und bei der Klasnic-Kommission. "Wir vermuten, dass hier viele Straftaten archiviert sind und vor der Justiz versteckt werden sollen." Klaus Küng selbst bestreitet die sexuellen Übergriffe, gab aber gegenüber der Zeitung "Kurier" eine illegale Medikamentenverabreichung zu.



Küng hat eigenen "Schwulentest" entwickelt



Wie wichtig Bischof Küng das Ausfinden von Homosexuellen in der Priesterschaft war, zeigt auch eine Anekdote aus dem Buch "Der heilige Schein. Als schwuler Theologe in der katholischen Kirche" aus dem Jahr 2010. Demnach könne Küng schwule Männer an ihrer Vorliebe für die Farben Violett und Rosa erkennen, an ihrem Bedürfnis, Fotos von sich selbst aufzuhängen, an einem bestimmten Geruch sowie an einem zu weichen Händedruck.



Der 79-jährige Alt-Bischof hatte sich in seiner Amtzeit u.a. gegen schwule Priester ausgesprochen, innerhalb der Kirche "homosexuelle Netzwerke" beklagt und immer wieder scharf gegen die Ehe für alle protestiert. 2017 warnte er sogar davor, dass am Ende Kinder Opfer der Ehe-Öffnung seien. (cw/ots)