RTL will Prince Damien verkuppeln

RTL hat offenbar noch viel mit dem 14. deutschen Dschungelkönig vor: Wie die "Bild"-Zeitung jetzt berichtet, soll der Privatsender bereits wenige Tage nach dem Sieg von Prince Damien bei der Realityshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" in der zentral gelegenen Kölner Bar "Mariechen" versucht haben, den bisexuellen 29-Jährigen ("Ich hatte noch nie einen festen Freund oder feste Freundin") zu verkuppeln. In die Bar soll RTL 17 Männer sowie drei Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet gelockt haben, die um den Princen werben sollen. Das "Mariechen" eignet sich laut seiner Website besonders dafür – darin heißt es: "Unweit der schwulen Szene auf der Schaafenstraße ist das 'Mariechen' offen für jeden, ganz egal, ob hetero, schwul lesbisch, Frau oder Mann."



Die in Köln beheimatete Produktionsfirma ITV Studios Germany soll demnach mit folgenden Worten nach einem Mann oder einer Frau für Prince Damien gesucht haben: "Du bist zwischen 25 und 40 Jahre jung, ungebunden, abenteuerlustig und offen? Wenn das alles auf Dich zutrifft und Du Lust auf ein geschmackvolles Date mit unserem Camper hast, dann freuen wir uns von Dir zu hören." Später hieß es in einer Mail an die möglichen Herzblätter: "Wer weiß, vielleicht findet Dschungelkönig Prince Damien hier seinen Prinzen oder seine Prinzessin". Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen auch aufgefordert worden sein, nichts im Vorfeld über das Treffen in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.

Damiens Liebesleben großes Thema im Dschungel

In der Dschungelshow wurde mehrfach das Liebesleben von Prince Damien thematisiert (queer.de berichtete). Laut "Bild" soll das Dating-Treffen bereits vor dem Dschungelcamp geplant gewesen sein. Dies sei "Teil eines Vertrags über mehrere Projekte mit Damien", so ein Produktionsmitarbeiter. "Bild": "Vor diesem Hintergrund machen Prince Damiens Dschungel-Auftritte als liebestoller Single, der ständig die Dschungel-Ranger anhimmelt, natürlich Sinn."



Möglicherweise wird RTL im Rahmen der Show "Dschungelcamp 2020 – Das große Wiedersehen" am 9. Februar mehr über das "Überraschungstreffen" verraten. Noch ist völlig unklar, ob daraus eine mehrteilige Show entstehen soll.



Bei gleichgeschlechtlichem Dating hat RTL offenbar in den letzten Monaten Blut geleckt: Mit der Kuppelshow "Prince Charming" war der Sender auf seiner Streamingplattform TVNOW offenbar so zufrieden, dass er bereits nach der Veröffentlichung weniger Folgen eine zweite Staffel orderte. Der Sender hat inzwischen das Casting für diese Staffel gestartet (queer.de berichtete).



Im Jahr 2018 zeigte ein kleiner Privatsender in Großbritannien die erste bisexuelle Datingshow der Welt: "The Bi Life" wurde von der australischen Dragqueen Courtney Act moderiert (queer.de berichtete). (cw)