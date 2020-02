CSD Rhein-Neckar: Motto zum geplanten Verbot der "Konversionstherapie"

Heute, 12:28h,

Das diesjährige Motto des Christopher Street Day Rhein-Neckar in Mannheim lautet "Liebe ist nicht heilbar". Das gaben die Organisator*innen am Freitagabend bei ihrem Neujahrsempfang im Casino des Capitol in Mannheim bekannt.



Zwar ist derzeit ein weitreichendes Verbot von "Konversionstherapien" mit dem Ziel, Homo- oder Transsexualität zu "heilen", geplant. Das Bundeskabinett hatte einen Entwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits im Dezember beschlossen (queer.de berichtete). Allerdings erklärte der CSD auf Facebook, dass das Thema damit noch nicht abgeschlossen sei: "Fanatische Religiöse und Ewiggestrige sind auch 2020 noch der festen Überzeugung, queere Liebe sei heilbar", hieß es. "Mit unserem diesjährigen Motto wollen wir auf die Gefahr solcher Pseudobehandlungen und die dahinter stehenden Akteure aufmerksam machen." Die Aktivist*innen forderten weitere Korrekturen am Gesetzentwurf, damit "Schlupflöcher für Täter*innen geschlossen und Betroffene noch effektiver geschützt werden" könnten.



Drei Mottos zur Auswahl

Insgesamt standen drei Motto-Alternativen in der Endauswahl: "Liebe ist nicht heilbar" setzte sich gegen "All inclusive" und "Mein Geschlecht gehört mir" durch. "All inclusive" sollte zeigen, dass die queere Community niemanden ausschließe, "ganz gleich welches Alter, Hautfarbe, mit oder ohne Handicap, A- und Bisexuelle, Lesben, Leder, Inter- und Transsexuelle, Bären und Puppies, Menschen außerhalb des Schönheitsideals und viele mehr!"). "Mein Geschlecht gehört mir" sollte Druck auf die Politik ausüben, Trans- und Intersexuellen Selbstbestimmungsrecht zugestehen.



Im vergangenen Jahr hatte das Motto des CSD Rhein-Neckar "Zusammenhalt wirkt. 50 Jahre Stonewall" gelautet. Dieses Jahr soll der CSD in der größten Stadt des ehemaligen Bundeslandes Baden am 9. August stattfinden. (dk)