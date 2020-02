Neuer Film: Sean Hayes spielt faule Cis-Frau

Heute, 14:12h,

Zum ersten Mal seit mehreren Jahren wird Sean Hayes wieder eine Hauptrolle in einem Spielfilm zu sehen sein: Der 49-jährige Komiker spielt in einer neuen Filmkomödie die Titelfigur "Lazy Susan" (faule Susan). Der Begriff "lazy Susan" bedeutet auf Englisch auch Drehteller.



Der Film soll ab dem 3. April in einer kleinen Anzahl von US-Kinos sowie zu Hause auf Abruf zu sehen sein. Ob und wann der Film in Deutschland gezeigt wird, ist noch unklar.



Laut Filmbeschreibung der Produktionsfirma handelt es sich bei "Lazy Susan" um die Geschichte einer "auf spektakuläre Art unmotivierten cisgender Frau, für die selbst das Nichtstun anstrengend ist." Susan bringe sich dabei immer wieder in äußerst peinliche Situationen. In weiteren Rollen spielen Carrie Aizley ("Transparent"), Margo Martindale ("The Americans"), Jim Rash ("Community"), Allison Janney ("I, Tonya") und Matthew Broderick ("WarGames – Kriegsspiele", "The Producers") in "Lazy Susan" mit. Das Drehbuch des Films schrieb Hayes gemeinsam mit Darlene Hunt und Carrie Aizley, die beide bereits für "Will & Grace" als Autorinnen gearbeitet hatten. Regisseur ist Nick Peet ("Grimm").

Hayes wurde vor allem durch seine Rolle des extravaganten Schwulen Jack in der Sitcom "Will & Grace" bekannt. Diese Rolle verkörpert er bereits seit 1998 in bislang 236 Folgen. In Spielfilmen war er bislang nur selten zu sehen. Beispiele dafür sind die schwule romantische Komödie "Billy's Hollywood Screen Kiss" (1998) und die Slapstick-Komödie "Die Stooges – Drei Vollpfosten drehen ab" (2012).



Obgleich seine Homosexualität stets ein offenes Geheimnis war, outete sich Hayes erst im Jahr 2010 als schwul (queer.de berichtete). 2014 heiratete er seinen langjährigen Partner Scott Icenogle (queer.de berichtete). (dk)