Homophober Präsident al-Sisi: Doch kein Orden vom Semperopernball

Abdel Fattah al-Sisi regiert Ägypten seit 2014 mit harter Hand – und lässt auch vermehrt Homosexuelle verfolgen (Bild: Jim Mattis / wikipedia

Heute, 09:48h,

Der Semperopernball in Dresden macht die umstrittene Auszeichnung des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi wieder rückgängig. Ballchef Hans-Joachim Frey habe dies nach einem Treffen mit Sänger Peter Maffay entschieden, erklärte Pressesprecher Holger Zastrow am Dienstagabend gegenüber deutschen Medien. "Peter Maffay hat es gefordert, Hans-Joachim Frey hat ihm das zugesichert", sagte Frey der "Bild"-Zeitung. Der Ball wird am Freitagabend in der weltberühmten Semperoper stattfinden.



Die Auszeichnung des "Autokraten und Unterdrücker" (Sachsens SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulig) war Ende Januar auf scharfe Kritik gestoßen. Auch die Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und Gleichstellung in der SPD Sachsen (SPDqueer) kritisierte die Verleihung des Ordens, weil unter al-Sisi die Verfolgung Homosexueller zugenommen habe (queer.de berichtete).



Der Orden wird seit 14 Jahren in den Kategorien Sport, Kultur und Politik an Persönlichkeiten verliehen, die sich um Deutschland, die neuen Bundesländer und um Sachsen verdient gemacht haben. Der Semperopernball hatte al-Sisi als "Hoffnungsträger und Mutmacher eines ganzen Kontinents" sowie "Brückenbauer und Friedenstifter" gelobt.



So langsam wirds ernst! Erster Probentag für unsere Debütanten mit dem Team der Tanzschule Lax. Wir wünschen Euch viel Spaß!! Bilder: Foto Kahle Gepostet von SemperOpernball am Montag, 3. Februar 2020 Facebook / SemperOpernball | Die Vorbereitungen auf den Ball laufen bereits auf hohen Touren

Semperopernball erlitt Exodus von Promis

Die als Co-Moderatorin vorgesehene "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers sagte vergangene Woche nach dem Shitstorm wegen der Preisverleihung ab, auch die kurze Zeit später benannte Boulevardmoderatorin Mareile Höppner nahm nach Kritik ebenfalls entnervt ihren Hut. Schlagersänger Roland Kaiser distanzierte sich ebenfalls, wird dem Ball aber nach einer Entschuldigung von Frey doch erhalten bleiben. Wegen der Kontroverse sagten weitere Prominente ihre Teilnahme ab, darunter SAP-Gründer Dietmar Hopp und sein Laudator, der Fußballmanager Uli Hoeneß. Die Veranstalter gaben bekannt, dass nun komplett auf die Ordensverleihung verzichtet werde.



In Ägypten stehen homosexuelle Handlungen zwar nicht direkt unter Strafe. Sexuelle Minderheiten können aber nach anderen schwammig formulierten Gesetzen, etwa zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Moral oder gegen "Ausschweifungen", verfolgt werden. Aus einer einst sporadischen Verfolgung hatte sich laut Menschenrechtsorganisationen unter al-Sisi der Verfolgungsdruck in den letzten Jahren massiv erhöht. So wurden zwischen März 2013 und März 2017 Schätzungen zufolge rund 230 Menschen wegen Homosexualität festgenommen, in den 13 Jahren zuvor rund 190. (dk)